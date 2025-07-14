Rockstar Games'in destek sayfasında yaptığı bir güncelleme, birkaç ay önce gündeme gelen GTA 4 Remastered'ın varlığını ortaya koydu. Şirket, o güncellemeyi sonradan değiştirdi ancak ekran görüntüleri çoktan alınmıştı.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Rockstar Games'in yeni çalışmalarından bahsetmiştik. Güvenilir bir isim tarafından yapılan açıklamaya şirket, ilk kez 2008 yılında piyasaya sürülen GTA 4'ün Remastered sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Şimdiyse bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Rockstar Games, resmî destek sayfasında bir güncelleme yaptı. Bu güncellemenin GTA 4 ile ilgili bölümünde oyunun PlayStation 4 desteğinden bahsediliyordu. Ancak burada bir sıkıntı vardı. GTA 4'ün orijinal sürümünde PlayStation 4 desteği yoktu. İşte Rockstar Games'in yaptığı site güncellemesi, henüz duyurulmayan GTA 4 Remastered'ın gerçekten var olduğunu gözler önüne serdi.

Rockstar Games, destek sayfasını alelacele kaldırdı!

Rockstar Games, olayın oyunseverler tarafından fark edilmesi üzerine destek sayfasında yeni bir güncelleme yaptı. Ancak bazı oyunseverler, yukarıda görmekte olduğunuz ekran kaydını çoktan almışlardı. Dev şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Aslına bakacak olursak Rockstar Games, GTA 4 Remastered hakkında en ufak bir açıklama yapmadı. Mayıs ayında yaşanan sızıntıdan başka bir bilgiye de ulaşılamadı. Ancak Rockstar Games'in destek sayfasında yapılan güncelleme, firmanın gerçekten de böyle bir proje üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Bakalım GTA 4 Remastered ne zaman duyurulacak...