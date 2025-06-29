Bir YouTuber, yayımladığı yeni videoda 48 saatlik süre boyunca GTA 6'ya dair nasıl birçok sahte içerik hazırladığını ve bu şekilde insanları nasıl kandırdığını anlatıyor.

GTA 6'nın çıkışına son ertelemenin ardından ne yazık ki daha 10-11 aylık bir süre var ve bu bekleyişi daha da heyecanlı kılmak adına birçok farklı şey görmeye başladık. Bunlardan bir yenisi ise muhtemelen internette gördüğünüz her şeye inanmamanız gerektiğini bir kere daha hatırlatacak cinsten.

Geçtiğimiz haftalarda X, TikTok ve Instagram'da bir Rockstar Games tester'ının GTA 6'nın kapalı betasını oynadığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde kullanıcının profilinde oyunun bilgilerinin yer aldığı ve hatta kendisinde oyunun kutulu bir kopyasının bulunduğu da görülebiliyordu.

İşte tüm sürecin hazırlandığı o video:

Birçok insan bunu gerçek sanarak paylaşmış olsa da aslında bunun bir YouTuber'ın hazırladığı detaylı bir şakadan ibaret olduğu ortaya çıktı. CHRI TV isimli bir YouTuber, tam 48 saat içerisinde GTA 6'nın sahte bir kutulu kopyasını, sahte bir PlayStation ana menüsü videosunu, sahte bir PlayStation oyuncu profil görüntüsünü ve yine sahte bir GTA 6 yükleme ekranını hazırladı.

Tüm bu süreci kayda alarak YouTube kanalında paylaşan YouTuber, bu videoyu paylaşana kadar viral olan paylaşımlarına da videosunda yer verdi. Videoda tüm bu süreçleri anlatan CHRI TV isimli YouTuber, GTA 6'ya olan isteğimizin ne kadar kolay kandırılabileceğini de gözler önüne sermiş oldu. Daha oyunun çıkmasına 10-11 aylık bir süre olduğundan, internette gördüklerimizi gerçekten defalarca sorgulamak gerekiyor.