Eserleriyle İngiliz ve dünya edebiyatına yön veren William Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i yazdığı ev Londra'da bulundu.

Romeo ve Juliet, 1591 ve 1596 yılları arasında yazıldığı tahmin edilen dünyaca ünlü bir eser. William Shakespeare tarafından kaleme alınan Romeo ve Juliet, İngiliz edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatına da adını yazdırdı. Günümüzde bu eserin adı tüm dünyada biliniyor.

Eserin yazımından sonra yüzlerce yıl geçmiş olsa da konuyla ilgili bir gelişme CNN International tarafından paylaşıldı. Bahsi geçen haber Geoffrey Marsh'ın 10 yıldan fazla süren araştırmalarının ardından William Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i kaleme aldığı evin bulunduğunu duyurdu.

William Shakespeare'in 1590'larda yaşadığı tahmin edilen Londra'daki bu ev, 1550 ve 1590 yılları arasındaki vergi kayıtları incelenerek ortaya çıkarıldı. Tabii ki evin tam yerinin saptanması için William Shakespeare hakkında bilinen her detay kullanıldı. Çalışmanın 10 yıl sürmesinin ana sebeplerinden biri de bu.

Konuyla ilgili konuşan Marsh, "Onun yaşadığı yer bize günlük yaşamı ve eserlerinde nelerden ilham aldığı konusunda fikir veriyor" dedi. Buna ek olarak Shakespeare'in o dönemin en zengin kentlerinden birinde yaşadığı da belirtildi.