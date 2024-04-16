Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in, Rust filminin setinde kaza sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin ardından mahkeme, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'e 18 ay hapis cezası verdi.

2021 yılında Rust filminin setinde çekim esnasında talihsiz bir olay yaşanmış ve oyuncu Alec Baldwin, kurusıkı sandığı silahı ateşlediğinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yaralamıştı. Talihsiz kadın hemen helikopterle hastaneye kaldırılmış olsa da hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili olarak ABD mahkemelerinden ilk karar çıktı.

Sette silahlardan sorumlu olan 26 yaşındaki Hannah Gutierrez-Reed, "kasıtsız insan öldürme" suçundan dolayı en üst sınırdan cezalandırıldı ve 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte kanıtlarla oynama suçlamasından ise beraat etti. Savcılar Gutierrez-Reed'i silahın kurusıkı mermilerle dolu olup olmadığını bilmemekle suçladı.

Hutchins'in ailesine göre tek suçlu Gutierrez-Reed değil

Savcı Kari T Morissey, davanın kapanış konuşmasında güvenlik hataları nedeniyle bir insanın hayatını kaybettiğini, Gutierrez-reed'in "savsak, dikkatsiz ve düşüncesiz" davranarak bir ölüme neden olduğunu söyledi. Öte yandan bu karar Hutchins'in ailesini tatmin etmedi. Hutchins ailesi, suçlu olan herkesin ceza almasını istiyor.

65 yaşındaki Baldwin, Temmuz ayında kasıtsız insan öldürme suçundan yargılanacak. Filmin yapımcıları iş güvenliğini riske atacak adımlar atmakla suçlandı. Gerçek mermilerin sete nasıl geldiği ise tam olarak bilinmiyor ancak Gutierrez-Reed tarafından getirildikleri düşünülüyor. Öte yandan silahı Baldwin'e teslim eden yönetmen yardımcısı da silahta gerçek mermi olduğundan haberdar olmadığını söylerken, silahı set silah sorumlusundan aldığı biliniyor.