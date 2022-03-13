Ünlü aktör Alec Baldwin, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 'Rust' filminin çekimleri sırasında yapımın görüntü yönetmenini yanlışlıkla öldürerek tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Şimdi ise 63 yaşındaki aktörün olaydan sonra çekimlere devam etmek istediği ortaya çıktı.

The Departed, Glengarry Glen Ross ve daha birçok dev Hollywood yapımında yer alan Oscar adayı aktör Alec Baldwin, geçtiğimiz aylarda ABD’nin New Mexico eyaletinde ‘Rust’ filminde akıllara durgunluk veren bir olay yaşamıştı. 63 yaşındaki oyuncu, bir sahne sırasında elinde bulunan kurusıkı silahın patlaması sonucu filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne ve filmin yönetmeninin de yaralanmasına sebep olmuştu.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu olay tüm dünyanın gündemine oturdu. Soruşturma devam ederken Baldwin, üzgün olduğunu; olayın bilinçli olmadığını kaydetmişti. Ancak gelen tepkilerin aktörün Twitter hesabını silmesine bile neden olmuştu. Bunun yanı sıra aktöre tüm bunlara ek olarak bir Instagram yorumu sebebiyle de milyonlarca dolarlık dava açılmıştı. Şimdi ise kazanın sonrası ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Baldwin’in filmi çekmeye devam etmek istediği ortaya çıktı

Gelen haberlere göre, hâlen kimin sorumlu olduğu bilinmeyen kazanın ardından Baldwin, ‘Rust’ filmini çekmeye devam etmek istedi. The New York Times tarafından paylaşılan haberde; Baldwin’in prodüksiyon ekibine kazadan sonra ‘western’ türündeki filmi çekmeye devam etmek istediğini söylediği, bunu da hayatını kaybeden Hutchins’in anısını onurlandırmak için yapacaklarını ifade ettiği belirtildi.

Ayrıca gelen iddialara göre Baldwin, filmi bitirmek istemesindeki sebebin ise yapımdan edilecek olan kârın bir kısmının Hutchinson’un kocasına ve çocuklarına belli ödemeler için vermek istemesi olduğunu ifade etti. Ancak buna rağmen filmin çekimleri devam etmedi ve muhtemelen de hiçbir zaman etmeyecek.

Baldwin böyle açıklamalarda bulunsa da Hutchins’in ailesi geçtiğimiz haftalarda ünlü aktöre dava açmıştı. Aile, Baldwin’in ve set güvenliğinin işlerini doğru bir şekilde yapmadığını ifade etmenin yanı sıra 63 yaşındaki oyuncunun sorumluluğu tamamen reddetmesinin yanlış olduğunu düşündüklerini sözlerine eklemişti.