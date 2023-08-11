Rusya, neredeyse yarım asır sonra Ay'a yeniden iniş için ilk görevini başlattı.

Dünya, yeni bir uzay yarışının içine daha girdi. Çin, ABD, Rusya ve artık Hindistan, bu kez Ay’a sadece ayak basmak değil, bilim kurgu filmlerini gerçeğe döndürecek şekilde burada bir üs inşa etme hayali içinde. Bugün, bu aktörlerden birisi yarışa somut olarak dahil oldu.

Rusya, 1976’dan bu yana Ay’ın yüzeyine ulaşmak üzere ilk görevi için yeşil ışığa bastı. Luna 25 görevi, Soyuz 2.1v roketi ve Luna 25 uzay aracının fırlatılmasıyla başladı. Uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’a inmesi planlanıyor.

Luna 25 uzay aracı Ay’da ne yapacak?

Luna 25, paylaşılan bilgilere göre Ay’ın güney kutbunda operasyon gerçekleştirecek. Bu bölge, yakın zamanda tüm ülkelerin odaklandığı ve görev planladığı bir bölge haline dönüştü. Zira Ay’ın bu bölgesinde, Güneş ışığından uzak yerlerde buz izlerine rastlandı.

1,8 ton ağırlığındaki uzay aracı, ve Ay yüzeyinin en fazla 15 santimetre derininden kaya örnekleri toplayacak.

Aynı bölgeye henüz geçtiğimiz ay Hindistan da bir uzay aracı fırlatmıştı. Chandrayaan-3 adlı uzay aracının da 23 Ağustos’ta Ay’a inmesi bekleniyor.

Henüz Ay’ın güney kutbuna inebilen ülke olmadı:

Dört büyük ülkenin yanı sıra Japonya ve Avrupa Birliği de Ay’ın güney kutbuna yönelik görevlerini başlatmıştı. Ancak hiçbir ülke henüz inişi gerçekleştirerek başarılı bir göreve imza atamadı. Hindistan’ın Chandrayaan-2 görevi ve İsrail’in bir başka görevi 2019 yılında, Japonya’nın görevi ise geçtiğimiz yıl başarısızlıkla sonuçlanmıştı.