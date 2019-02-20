Rusya ve Space Adventures arasında uzay yolculuğu için kontrat imzalandı. Anlaşmaya göre, 2021 yılına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolcu gönderilecek.

Rusya’nın uzay ajansı, on yıl aradan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na (International Space Station) özel yolcu gönderme ve geri getirme işlemlerine devam edeceklerini açıkladı. Bu uzay yolculukları 2021’e kadar devam edecek.

Roscosmos bugün yaptığı açıklamada, Virginia merkezli Space Adventures firmasıyla bir kontrat imzaladıklarını ve yapılan anlaşma gereği iki profesyonel olmayan uzay yolcusunu yörüngedeki uzay istasyonuna göndereceklerini ifade etti.

Roscosmos’un yaptığı açıklamaya göre yolculuk için pilot koltuğunda Rus bir kozmonotun olduğu Soyuz uzay aracı kullanılacak. Uzay istasyonuna giden son sivil yolcu, Cirque de Soleil’in Kanadalı kurucusu Guy LaLiberte’ydi. Uzay istasyonunda 10 gün kalan LaLiberte, kendisinin bir imzası haline gelen sahte kırmızı burnu sebebiyle 'uzayın ilk palyaçosu' unvanını kazanmıştı.

Bu yolculuğun maliyeti 35 milyon dolar olmuştu ve Rusya, NASA’yı koltuk başına 80 milyon dolarlık fiyat çektiği için aşırı yüksek biletleriyle suçlamıştı. Bu uzay yolculuğunu milyarder Charles Simonyi 2007 ve 2009 yıllarında iki kere gerçekleştirmişti.