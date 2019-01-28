İtalyan Astronot: "Uzay Yolcuları Evrilebilir"

İtalyan astronot Luca Parmitano, gelecekte uzayın derinlerine yapılacak olan yolculuğun mürettebatının, ek bir uzvun ortaya çıkması ya da kış uykusuna yatabilmek gibi genetik ve fiziksel değişiklikler geçirebileceği düşünüyor.

Astronot Luca Parmitano, İtalyan dergisi Ulisse ile yaptığı röportajda kendisine "Genetiği değiştirilmiş astronotların var olması mümkün mü?" diye sorulunca, "Evet, gayet mümkün" dedi ve ekledi:

"Söz konusu genler insanoğlunun doğuştan gelen bir kış uykusu güdüsüne sahip olmasından sorumlu olabilir, ancak kendilerini hiçbir şekilde açıkça dışa vurmazlar. Eğer bu genleri aktive edebilmenin bir yolunu bulursak bunu denememizin önünde hiçbir engel yok. Hatta daha da ileri gidersek uzaydayken bacaklara ihtiyaç duymadığımızı fark ederiz. Ancak dört el ve sağlam bir kuyruğa sahip olmak uzayda çok daha kullanışlı olacaktır."

İlerleyen zamanlarda nanoteknoloji sayesinde mitoz ve mayoz bölünmenin bloke edileceğini görebiliriz. Böylece uzaydaki kozmik ışımalar, gemi mürettebatı için eskisi kadar tehlike arz etmez.

İtalyan astronot, gelecekte bu tür yeniliklerin fantastik ve bilim kurgu olarak değerlendirilmeyeceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Günümüzde Jules Verne kitaplarını okurken orada yazılanları birer bilimkurgu ürünü olarak değerlendirmiyoruz. Zira her biri hayal edilebilir ve uygulanabilir görünüyor. Ancak bunları gerçekleştirmek her daim kolay olmadı."

İnsan vücudunda yapılacak olan bu tarz değişikliklerin etik bir sorun teşkil etmediğini düşünen Parmitano, yıllar içinde etik olan şeylerin de değişeceğini ve zamanın akışını yakalayan bilime yetişeceğini söylüyor.

İlk uzay yolculuğunu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olan görevini 2013 yılının 29 Mayıs-11 Kasım döneminde gerçekleştiren Parmitano, ikinci görevine yakın zamanda gitmeye hazırlanıyor.