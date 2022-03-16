Rusya-Ukrayna Savaşı, Antalya'daki Ev Fiyatlarını Uçurdu

Rusya-Ukrayna savaşı, Antalya'daki ev fiyatlarını eşi benzeri görülmemiş düzeyde artırdı. Sektör kaynaklarının açıklamalarına göre fiyatlar, kiralık evlerde yüzde 100, satılık evlerde yüzde 30 ila yüzde 40 aralığında yükseldi. İstanbul'sa henüz savaştan etkilenmedi.

Üçüncü haftasına dönen Rusya-Ukrayna savaşı, yalnızca bu iki ülkeyi etkilemedi. Dünya genelinde dengeler değişti ve Türkiye de bu değişimden üzerine düşeni aldı. Bunun en net örneğini akaryakıt fiyatlarında gördük. Ancak savaşın Türkiye'ye başka bir faturası daha çıktı. Öyle ki özellikle de Antalya'daki ev fiyatları, eşi benzeri görülmemiş düzeyde yükseldi.

Merkezi Antalya'da olan ve yabancıların Türkiye'den mülk satın almalarını ya da kiralamalarında yardımcı olan Tolerance Homes'un üst düzey yöneticilerinden Sergey Volchenkov tarafından yapılan açıklamalarda, Antalya'daki kiralık ev fiyatlarının yüzde 100 civarında arttığı ifade edildi. Satılık evlerin fiyatları ise yüzde 30 ila yüzde 40 civarında artmış durumda. Volchenkov, "Kiralık ev taleplerinin çoğu eşyalı daireler için. Konyaaltı gibi denize yakın iyi semtlerde 1+1 eşyalı bir evi, 400 ya da 500 dolara uzun vadeli kiralamak mümkündü. Şimdi 1000-1500 dolar arasına çıktı." ifadelerini kullanarak durumun vahametini ortaya koydu.

İstanbul şu an için hareketlenmedi

Independent, savaşın İstanbul'daki fiyatları nasıl etkilediğini de araştırdı. Bu bağlamda İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Nizameddin Aşa tarafından yapılan açıklamalarda, savaşın henüz İstanbul'u etkilemediği ifade edildi. Aşa, "Yoğun bir talep yok ancak duyumlarımız var. Daha çok kiralık ev talepleri olduğu yönünde duyumlar aldık. Tek tek arkadaşları arayıp temasa geçenler olmuş. Ama henüz yoğun bir talep yok." ifadelerini kullandı.

Bu arada; savaş nedeniyle Türkiye'ye gelenlerin yalnızca Ukraynalılardan oluşmadığını, Rusların da Türkiye'ye adeta akın ettiklerini belirtelim. Ukraynalılar saldırılardan uzak kalmaya çalışırken Ruslarsa ülkedeki ekonomik buhrandan rahatsız durumdalar.