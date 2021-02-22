Rusya’da İnsanlarda Kuş Gribi Tespit Edildi

H5N8 tipi kuş gribi ilk kez Rusya’da insanlarda görüldü. Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almışken, H5N8 gribinin Rusya’da görülmesi insanları korkuttu.

İlk kez 2003 yılında Asya’da ortaya çıkan H5N1 virüsü kuşlar arasında yayılıyordu. İngiltere ve Mısır’da çok ciddi hayvan teleflerine neden olan H5N1 virüsünün kuşlardan insana bulaşsa da normal grip etkileri gösteriyordu.

Dünyada görülen birden fazla tip kuş gribinin H5N1 ile H7N7 insanlara bulaşmıştı. Genellikle kümes hayvanlarının anında itlaf edilmesi ile grip insanlara bulaşmadan kontrol altına alınıyor. H5N8 için böyle bir durum söz konusu değildi, sadece kuşlarda görülen bu virüsün göç kuşlarından kümes hayvanlarına geçtiği düşünülüyordu.

Dünyada ilk kez Rusya’da görüldü

Rus yetkililer, aynı kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan 7 kişiye bulaşan H5N8 virüsünün, Aralık ayında yaşanan kuş gribi salgınının ardından bulaştığını belirttiler. H5N8 Kuş Gribi virüsü hakkında açıklama yapan tüketici sağlığı düzenleme kurumu yetkilisi Anna Popova, “H5N8 bulaşan 7 kişinin tamamı şu anda kendilerini iyi hissediyorlar” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne konu hakkında bilgi verildiği ve H5N8’in insandan insana bulaşıp bulaşmadığının tespit edilmesi için gözlem yapıldığı belirtiliyor. Covid-19 pandemisinin ardından hemen her ülke yeni tip virüsler konusunda oldukça hassas davranıyor. Yeni tip koronavirüsün bu denli yayılması ve şu ana kadar 2,46 milyon kişinin ölümüne neden olmasından dolayı tüm dünya diken üzerinde. Rus yetkililerin açıklamasına göre şuan için H5N8 konusunda endişelenmeye gerek yok gibi duruyor. Peki bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.