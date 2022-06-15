Ryan Gosling'in Barbie filminde oynayacağı Ken rolünden ilk görsel paylaşıldı. Ancak oyuncunun hayranları gördükleri imaj karşısında adeta büyük bir hayal kırıklığına uğrayarak Ryan Gosling'i bu rolüyle pek beğenmediklerini dile getirdi.

Sürücü, Not Defteri, Aşıklar Şehri gibi klasik filmlerde sergilediği başarılı oyunculuklarla büyük bir hayran kitlesine Ryan Gosling yeni filmi için kameraların karşısına geçti. Bir dönem çocukları ağlatan ve ebevenyleri zor duruma sokan Barbie oyuncaklarının beyazperdeye döküleceği ‘Barbie’ filmi beyazperdedeki yerini almak üzere.

Margot Robbie’nin Barbie’yi canlandıracağı filmde Ryan Gosling Barbie’nin erkek arkadaşı ‘Ken’ ile izleyicilerin karşısına geçecek. Geçtiğimiz günlerde Margot Robbie’nin Barbie rolünden ilk görüntüler gelmişti. Bugün de filmin Ken’i Ryan Gosling’ten ilk görsel paylaşıldı.

İşte Ryan Gosling ve Ken bebek hali:

Özellikle romantik komedi filmlerinde görmeye alışık olduğumuz görüntüsünden bir hayli uzaklaşarak adeta bambaşka bir imaja bürünen Ryan Gosling, hayranlarını büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Gosling’in filmdeki rolü için saçları sarıya boyandı ve teni esmerleştirildi.

Bir dönem tüm kız çocuklarının sevgilisi haline gelen Ken bebek haline gelen Ryan Gosling’in bu görünümü sosyal medyada da epey konuşuldu.

Ryan Gosling’in görünümüne sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları şöyle;