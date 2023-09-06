Formula 1'den farklı ülkelerin futbol liglerine kadar pek çok spor etkinliğinin yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, "S Sport Plus" isimli abonelik hizmetine zam yaptı. Zamlı fiyatlar, bugün itibarıyla geçerli olacak.

Ülkemizdeki spor tutkunlarının canını sıkacak bir zam haberi ile karşınızdayız. Futbol, basketbol ve hatta Formula 1 yarışlarına kadar hemen her kategoride spor organizasyonunun yayın hakkına sahip olan S Sport, ücretli abonelik paketlerine zam yaptığını açıkladı. Mevcut abonelere gönderilen bir e-posta ile açıklanan zam kararı, bugün itibarıyla da devreye alındı.

S Sport tarafından yapılan resmi açıklamada, zammın nedenlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu. S Sport yönetimi, KDV düzenlemeleri, artan maliyetler ve döviz kurundaki oynaklığı neden olarak gösterdi. Zamlı fiyatlardan ödeme yapmak istemeyen kullanıcıların, paketlerini iptal edebilecekleri bilgisi de verildi. Peki S Sport'un "S Sport Plus" isimli abonelik paketinin zamlı fiyatları nasıl oldu?

S Sport Plus güncel fiyatları:

Yeni bir S Sport Plus abonelik paketi satın almak isteyen kullanıcı, bugün itibarıyla aylık 69,99 TL, yıllık 499,99 TL ödeyecek. Mevcut S Sport Plus abonelerinin bugüne kadar aylık 44,99 TL, yıllık 359,99 TL ödeme yaptıklarını hatırlatalım.

Mevcut kullanıcılar ne yapacak?

S Sport Plus tarafından yapılan açıklamaya göre halihazırda S Sport Plus aboneliğine sahip olan kullanıcılar için iki seçenek var. Paketi yıllık olarak satın alan kullanıcılar, abonelikleri sona erene kadar bu durumdan etkilenmeyecekler. Aylık paket satın alan kullanıcılarsa en geç 5 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yeni fiyattan faturalandırılacaklar.