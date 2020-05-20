Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu Toplantısının Ardından Konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgın sürecinde son kısımlara doğru gelindiğini ancak tedbirlerin aynı hassasiyetle devam etmesi gerektiğini iletti.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün öğlen saatlerinde her zaman olduğu gibi video konferans yöntemiyle bir araya geldi ve koronavirüs salgını süreci hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise toplantının sonlanmasının ardından bazı açıklamalar yaptı. Yeni vaka sayısı 1.000 kişinin altına düştüğü zaman nihai başarının işaret fişeğinin ateşlenmiş olacağını belirten Koca, virüsten tam olarak kurtulmak için ne kadar bekleneceği konusunda kesin bir tarih verilemeyeceğini dile getirdi.

Bakan Koca, açıklamalarında insan organizmasını istila eden virüsün ne zaman etkisiz hâle getirileceğinin bilinmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak hayatı yeniden planladıklarını söyledi. Toplumun koronavirüse karşı alınan tedbirleri kabullendiğini anlatan Bakan Koca, çok önemli olarak nitelendirilen Ramazan Bayramı tedbirleri için de konuştu. Bayram tatili süresince getirilecek tedbir ve yasaklara uyulması hâlinde sürecin sonunda daha özgür olunacağını ifade eden Koca, bayram sırasında ziyarete gidilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kontrollü sosyal hayatın uzun vadede kazandıracağını belirten Bakan Koca, vatandaşların evde kalması gerektiğini tekrar hatırlattı.

Seyahatler, HES koduyla gerçekleştirilecek:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, azalan vaka ve vefat sayılarına da gönderme yaptı ve ortadaki büyük riskin azalmaya başlamış olsa da henüz bitmediğini hatırlattı. Sokağa kesinlikle maskesiz çıkılmaması gerektiğini tekrarlayan Bakan Koca, sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi. 20 Mayıs sonrası iş yerlerinin girişlerine yeni kuralları anlatan afişlerin asılacağını söyleyen Fahrettin Koca, hazırlanan mobil uygulamanın bu süreçte vatandaşların en büyük rehberi olacağını kaydetti.

Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulama üzerinden alınan HES koduyla uçak ve tren seyahati yapılacağını aktaran Koca, bu kodun kişiye özel üretileceğini ve bireylerin risk altında olmadığını, hasta veya hastalık şüphesi taşıyan statüsünde bulunmadığını bu kodlarla kanıtlamış olacağını anlattı. Sağlık turizminin kontrollü şekilde yapılacağını ve başlatıldığını vurgulayan Koca, acil durum hastanelerinin sağlık turizminde kullanılacağını da iletti.