Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Yeni Virüs Açıklaması

Tüm dünyada haftalardır endişeye neden olan Corona virüsü, yeni ülkelere adım attı. En son İran’a da ulaşan salgın, Türkiye’de paniğe neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Corona virüsüyle ilişkisindeki son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Corona virüsüyle ilgili ülkemizi korkutan bir gelişme yaşandı. Virüsün İran’a ulaşmasından dolayı Türkiye-İran sınırının kapatılmasının ardından İran’dan gelen uçak, birçok insanı endişelendirdi. İstanbul’da inecek olan uçak ani bir kararla Ankara’ya iniş yaptı ve içindeki yolcular derhal kontrol altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni açıklamalarında Ankara'da Corona virüsü şüphesi nedeniyle yürütülen karantina çalışmaları ve virüsün Türkiye’ye ulaşmaması adına alınan önlemlerden bahsetti. Ülkemizde hâlâ bir Corona virüsü vakası olmadığını belirten Koca, yapılan testlerin sonuçlarına göre İran’dan gelen 142 kişinin virüsü taşımadığını duyurdu.

Ülkeye girişte sıkı bir denetim söz konusu

Fahrettin Koca, alınan tedbirlerle ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Komşumuz İran’da ölü sayısının arttığını görüyoruz. Aldığımız kara sınırı tedbirlerini ve uçuş sınırlamalarını hatırlatmıştık. İran’dan gelen kimsenin ülkeye alınmaması kararıyla beraber bilim kurumu, bölgeden gelmek isteyen Türk vatandaşlarına uygulanacak 14 günlük karantina sürecinin nasıl uygulanacağına dair bilgileri vatandaşlara anlattı.”

“Kum ve Meşhed geçmişi olan kişilerin 14 gün boyunca gözetilmesi, bulgusu olan kişilerin hastanede takibi, bu bölgelerde geçmişi olmayan kişilerin de değerlendirmesi yapıldıktan sonra gözlemevi, hastane ve misafirhane gibi yerlerde en az 7 gün bekletilmesi ve yine gerektiğinde bilim kurulunun analizi sonucu 14 gün bekletilmesi yaklaşımı benimsendi.”

“Hiçbir ilde virüse rastlanmadı”

Şu ana kadar hiçbir ilimizde yapılan testlerde Corona virüsü teşhisiyle karşılaşılmadığını belirten Koca, İran’dan gelen vatandaşların da virüsü taşımadığını bildirdi. Tahran’dan gelen Türk vatandaşlarının gözleme alındığını, ancak gözlem sırasında kimsede Corona virüsü teşhis edilmediğini basın mensuplarına aktardı ve ekledi: “Corona virüsüne şu ana kadar rastlanmadı. Ama bu, yarın rastlanmayacağı anlamına gelmez.”