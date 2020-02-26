Çin’de patlak veren ve İran ile birlikte sınırımıza kadar gelen Corona virüsü için önlemler alınmaya başlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklamada İran’a olan kargo ve tarifesiz uçuşlar da dahil olmak üzere tüm uçuşların iptal edildiğini ifade etti.

Bu sene başında Çin’de patlak veren ve resmi rakamlara göre 2 bin 770 kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, sınır komşumuz İran’a kadar ulaştı. Vaka sayısı her geçen gün artan İran’daki virüs salgını, özellikle sınır illerimizde yaşayanların tedirginlik yaşamaya başlamasına sebep olmuştu.

Şu an açıklanan resmi rakamlara göre İran’da 139 Corona virüsü vakası tespit edilmiş durumda. Sınır komşumuzda tespit edilen bu 139 vakadan 19’u ise ölümle sonuçlanırken 25 tanesi tekrar iyileşmeyi başardı.

Komşu paniği

2019 yılı turizm verilerinde İran’ın Türkiye’ye en çok turist gönderen beşinci ülke konumunda bulunması ve özellikle Van ile İran arasında çok fazla insan sirkülasyonu olması, İran’da ortaya çıkan Corona virüsü vakalarının daha da ürkütücü hale gelmesine sebep oldu.

İran’daki virüs salgının bir anda büyümesi sonrası ülkemizde de önlemler artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç gün önce yaptığı açıklamada İran’la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını dile getirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise “İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden de (SHGM) İran uçuşlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Genel müdürlükten yapılan açıklamada “Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

İran, açıklanan resmi rakamlara göre Corona virüsü sebebiyle en çok ölümün gerçekleştiği ikinci ülke konumunda bulunuyor. Virüs sebebiyle 19 insanın yaşamını yitirdiği İran’ı ise 12 can kaybıyla Güney Kore izliyor.