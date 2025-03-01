112 acil ambulansları kırmızı, kronik hasta nakil ambulansları gri olacak. Yeni düzenleme 2026 itibarıyla zorunlu hale gelecek.

Sağlık Bakanlığı, 112 acil ambulansları ile kronik hasta nakil ambulanslarının ayrılmasını sağlayacak yeni bir düzenleme getirdi. 2026 itibarıyla bu ayrım zorunlu hale gelecek.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamada, ambulansların kurumsal bir yapıya kavuşturulacağını ve kişisel ambulansların kullanımının sona ereceğini duyurdu.

Yeni düzenleme ile ambulanslar ayrı renklerde olacak

Alınan karara göre, 112 acil müdahale ambulansları kırmızı renkte kalırken, kronik hasta nakil ambulansları gri renge dönüştürülecek. Yapılan bu ayrım, hastaların ve acil durum ekiplerinin daha iyi organize olmasını sağlayacak.

Yeni düzenleme kapsamında ambulanslar, anlık takip sistemleriyle donatılacak. Böylece hastanın durumu, nereye sevk edildiği ve nakil süreci, hem komuta merkezi hem de emniyet birimleri tarafından takip edilebilecek. Düzenleme için 2025 yılı sonuna kadar adaptasyon süreci tanınırken, 2026'nın başından itibaren yeni sistem zorunlu hale gelecek.