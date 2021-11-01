Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Müdürlüklerine Uyarı Geldi

Tuttuğu uzun nöbetin ardından Dr. Rümeysa Şen'in bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanı, il sağlık müdürlüklerine uyarı niteliğinde bir yazı gönderdi. Yazıda uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetlerinin iyileştirilmesi talep edildi.

Geçtiğimiz hafta Doktor Rümeysa Şen, tuttuğu uzun nöbetin ardından arabasıyla kaza yapmış ve hayatını kaybetmişti. Özellikle sağlık çalışanlarından sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir, Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı bilgisi ise yanlıştır." “ demiş; değişmesi ve yapılması gereken çok fazla şey olduğunu belirtmişti.

Bugün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzalamış olduğu eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin nöbet hizmetleri ve çalışma şartlarına dair bir yazı, 81 ilde bulunan sağlık müdürlüklerine gönderildi. Yapılan bu yeni açıklama çerçevesinde, çalışma şartlarında iyileştirmelerin yapılması adına gereğinin yapılması talep edildi.

“Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez.”

‘Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri’ başlıklı resmi yazıda, “Bilindiği üzere, yataklı tedavi kurumlarımızda hizmetlerin günün 24 saati kesintisiz yürütülmesi esastır. Sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla normal çalışma saatleri dışındaki hizmetler; personel sayısı ve hizmetin niteliği de dikkate alınarak, vardiya veya nöbet şeklinde yürütülür. Fakat hekimlik nitelikli emek, yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğu için, çalışma saatlerinde insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerekir.“ ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir.”; (e) bendinde ise “Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez.” hükmünün bulunduğu ve bunların, istisnai durumlar dışında yoruma kesinlikle kapalı olduğu belirtildi.

“Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerinin; eğitime alınması, çalışma usul ve esasları 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir” denilen açıklamada, uzmanlık eğitimi görenlerin nöbet hizmetlerinin, bu yönetmeliğin 11. Maddesinin 5. fıkrasında “Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.” hükmü ile belirtildiği ve bakanlığın 21.10.2016 tarihli ve E.02-4523 (2016/19) sayılı Genelgesinin 3. maddesinde de bu hususa özen gösterilmesine dikkat çekildiğine değinildi.