Aşı konusunda oldukça hassas davranan Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla aşı karşıtlarını trolledi. İki ayrı paylaşım yapan komedyen, paylaşımların açıklamasında aşı karşıtları konusunda ironik bir yaklaşım sergileyerek trolledi.

2019 yılının sonundan beri tüm dünyanın başına bela olan koronavirüs pandemisinden kurtuluşun tek çaresi, en azından şimdilik aşı olmak. Ancak sayıları hiç de az olmayan aşı karşıtları, birtakım sebeplerden ötürü aşı olmak istemiyorlar. Bilimsellikle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddialara güvenmeyi tercih eden bu insanlar, salgının sona ermesini engellemiş oluyorlar.

Türkiye'de de aşı karşıtlığı yapanların sayısı da hiç az değil. Hatta bir kesim, geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul Maltepe'de bir etkinlik bile düzenledi. Sağlık çalışanlarımız için kabus gibi geçen 1,5 yıllık sürece rağmen nasıl böyle bir etkinlik düzenlendi bilinmez ancak, aşı karşıtlığı artık tabiri caizse "komik" bir hale gelmeye başladı. Nihayetinde Türkiye'nin en ünlü komedyenlerinden Şahan Gökbakar da aşı karşıtlarını trolledi. "Mutant" fotoğraflarını paylaşan Gökbakar, "İkinci dozdan sonra böyle oldu." dedi.

İşte Şahan Gökbakar'ın "mutant" fotoğrafları

İki farklı gönderi paylaşımı yapan ünlü komedyen, bu paylaşımlarından birinde şu ifadeleri kullandı; "Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, küresel güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de; elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları... Not: Göbeğimden aşağısı, vücudumun alt yarısı goril şeklinde şu an! Uygun olmaz diye onu çekip paylaşmıyorum..."

İkinci gönderide ise artık iki başlı olduğunu söyleyen Gökbakar, şöyle konuştu; "Özellikle ikinci dozdan 3 hafta sonra, beyincik soğanımdan yeni bir filizlenme oldu. Önce anten olduğunu ve artık 5G cekeceğimi düşünüp çok mutlu oldum.. Ama sonra 2. kafamın çıktığını fark ettim. Başlarda birbirimize hiç alışamadık. Sürekli iki boğaz doyurmak, çift maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak vs. çok zordu. Ama bu süreç bana hayata bakarken "BEN" değil "BİZ" diyebilmeyi öğretti... Küresel güçler hücre çekirdeğimi bozup beni iki kafalı etseler de, ayağa kalkmayı tekrar hayata tutunmayı başardım. İleride başka uzuvlarım da çoğalabilir, hazırım! Ve evet..! Artık ben ve Spike (ismi spike) daha mutluyuz. Teşekkürler Bill Gates ve küresel dostları... Oyun böyle bozulur!"