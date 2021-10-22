Türkiye'de sahte diploma şirketleri türediği açığa çıktı. Edinilen bilgilere göre 450-500 lira gibi ücretlerle herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünden mezunmuş gibi görünmek mümkün.

Ülkemizde pek çok şeyin sahtesini bulmak mümkün. Kıyafet, gıda, kimlik ya da para gibi şeylerin sahteleri, pek çok yerde karşımıza çıkabiliyor. Ancak son dönemlerde bunlara bir yenisi eklendi: Diplomalar. Bazı şirketler, internette kurdukları siteler ve sosyal medya üzerinden insanlara ulaşarak sahte diploma satışı yapmaya başladılar. Sözcü'den Sultan Uçar, o şirketlerden bazılarını tuzağa düşürerek bu tehlikeli oyunu ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre şirketler, Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi hariç tüm üniversitelerin tüm bölümlerine ait diploma basabiliyorlar. Üstelik bu süreç, sadece birkaç gün içerisinde tamamlanabiliyor. Vatandaşlar, sahte diplomalar için 450-500 TL civarında ödeme yapıyorlar ve sahte diplomalarına rahatlıkla ulaşabiliyorlar.

"Bizlere güvenenler istediği işe sahip oldu"

Sultan Uçar, görüştüğü şirketlerden bir tanesinde, "Bizlere güvenenler istediği işe sahip oldu." ifadelerinin kullanıldığını, üstelik bugüne dek binlerce sahte diploma bastıklarını söylediklerini belirtiyor. Bu arada, söz konusu sahte diplomaların noter tasdiki yapıldıktan sonra vatandaşa ulaştırıldığı ifade ediliyor. Bu da vatandaşların bu sitelere inanmasını kolaylaştırıyormuş...

Sahte diploma şirketleri, olayın boyutunu biraz abartmış durumdalar. Zira söz konusu internet sitelerinde, müşterilere memnuniyet anketleri ve referans bilgileri dahi sunuyorlar. Ayrıca, birbirleriyle rekabet eden şirketler, vatandaşlar için kampanyalar da düzenliyorlar. Bu kampanyalar sayesinde 300 TL gibi fiyatlarla diploma sahibi olunabiliyor.

Açık konuşmak gerekirse bu tür oluşumların ülkemize verebileceği en büyük zarar, şirket yöneticilerinin e-Devlet doğrulaması yapmayı atlayarak diplomayı kabul etmesi. Böylesi bir durumda, bir vatandaş hiçbir şekilde bilgi sahibi olmadığı bir bölümde çalışmaya başlayabilir.