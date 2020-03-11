Netflix, dün düzenlediği bir etkinlikle 2020 yılında yayınlayacağı Türk yapımı dizi ve filmleri duyurdu. Netflix tarafından yapılan açıklamalarda Atiye'nin 3. ve final sezonunun da onaylandığı ifade edildi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip. Türkiye'nin gösterdiği bu ilgiden memnun olan platform, zaman zaman Türk kültürünü gözler önüne seren Türk yapımı içeriklerle de kullanıcıların karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz dönemlerde "Hakan: Muhafız" ve Atiye gibi Türk yapımlarını aboneleriyle buluşturan platform, şimdi de 2020 yılında yayınlayacağı Türk yapımı içeriklerini açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaları kısaca özetlemek gerekirse, 2020 yılında Netflix'in birden çok Türk yapımı dizi ve filme sahip olacağını söyleyebiliriz. Netflix, yaptığı açıklamalarda Türk yapımı ilk filminin "Yarına Tek Bilet", yaklaşmakta olan dizilerinin ise Fatma, Sıcak Kafa ve Şimdiki Aklım Olsaydı olduğunu açıkladı. Tüm bunlara ek olarak Netflix; Aşk 101, 50 m2 ve Exatlon Challenge hakkında da bazı açıklamalarda bulundu. Netflix'in açıkladığı Türk yapımlarına geçmeden önce tek nefeste oturup izleyebileceğiniz yeni bir dizi arıyorsanız sizi En İyi Netflix Dizileri içeriğimize alabiliriz.

Netflix'in 2020'de yayınlayacağı Türk yapımı film ve dizileri

Şimdiki Aklım Olsaydı

Şimdiki Aklım Olsaydı, Netflix'in yeni orijinal Türk dizisi olarak abonelerin karşısına çıkacak. 10 yıllık evliliğinden, eşinden, çocuklarından ve yaşadığı hayattan çok sıkılan Reyhan'ın hikayesinin anlatıldığı dizide, yaşanan bir kanlı ay tutulması her şeyi değiştirecek. Reyhan'ı 10 yıl geriye, yani evlilik teklifi aldığı o güne götürecek olan kanlı ay tutulması, Reyhan'ın şimdiki aklıyla kararlar almasına neden olacak.

Netflix'in yeni Türk dizisi, Ece Yörenç'in kaleminden çıkıyor ve Çağan Irmak ile Umut Aral tarafından yönetiliyor. Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Elifcan Ongurlar, Ümit Erdil, Ahmet Rıfat Şungar, Selçuk Borak, Feyyaz Yiğit ve Filiz Taçbaş gibi sevilen oyuncular, Şimdiki Aklım Olsaydı ile seyircilerin karşısına çıkacaklar.

Fatma

Netflix'in ilerleyen dönemlerde yayınlayacağı yeni Türk dizisi Fatma, ilginç bir konuya sahip. Diziye adını veren Fatma isimli bir karakterin hayatını anlatan dizi, Özgür Önürme tarafından kaleme alındı. Temizlikçi bir kadın olan Fatma'nın hayat hikayesini anlatan dizi, olaylara yaklaşımıyla Netflix kullanıcılarını içine çekecek gibi görünüyor.

Fatma'nın kocası, hapishanedeki cezasını çektikten sonra tahliye edilir. Tahliyesinden kısa bir süre sonra ortadan kaybolan adamı aramaya Fatma çıkar. Ancak bu arayış, Fatma'nın birisini öldürmesiyle sonuçlanır. Cinayetten sonra hayatta kalabilmek için öldürmeye devam etmesi gerektiğini fark eden Fatma, üzerine düşeni yapar ve kocasını aramaya devam eder.

Sıcak Kafa

Tüm dünyanın gündeminin Corona virüsü olduğu şu günlerde Sıcak Kafa'nın gerçekten heyecan verici bir içerik olacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu dizi, tüm dünyayı alt üst eden bir salgını konu ediniyor. Bu salgın, dil ve konuşma yoluyla bulaşıyor ve zihinden zihine geçebiliyor. Salgına maruz kalan insanlar, akıl sağlıklarını kaybederek bir deliye dönüşüyorlar.

Tüm dünyayı kasıp kavuran delilik salgınının etkileyemediği tek kişi ise Murat Siyavuş. Eski bir dil bilimci olan Siyavuş, Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrendiğinde ise başına gelecekleri bilir ve kaçmaya çalışır. Bu kaçış, delilik salgınının Siyavuş'a mirası olan sıcak kafasının peşine düşmesine neden olacaktır.

Yarına Tek Bilet

Yarına Tek Bilet, Netflix'in ilk orijinal Türk filmi olarak seyircilerin karşısına çıkacak. Ankara'dan İzmir'e doğru bir yolculuğu konu alacak olan film, iki yabancının romantik ilişkisini ele alacak. Ancak bu romantik ilişki, kısa bir süre sonra sürtüşmeye dönüşecek ve yabancılar, birbirlerini tanıdıkça aslında kendilerini de keşfetmeye başlayacaklar.

19 Haziran 2020 tarihinde tüm Netflix kullanıcılarının hizmetine sunulacak olan Yarına Tek Bilet, Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger gibi oyuncuları filmseverlerle buluşturacak. Ozan Açıktan tarafından yönetilen film, OG Medya tarafından Netflix için hazırlanacak.

Exatlon Challenge

Exatlon, 2017 yılından beri hayatımız içerisinde olan bir şov. Acun Medya'nın sahip olduğu Exatlon, Netflix'e Exatlon Challange olarak girecek. Türkiye'nin en popüler içerik üreticilerini izleyeceğimiz yarışmada, en başarılı ve en cesaretli içerik üreticisinin kim olduğunu hep birlikte göreceğiz. 3 Temmuz'da yayınlanacak yarışma, Orkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur gibi isimleri içeriyor.

Atiye'nin 3. sezonuna onay verildi

Netflix'in ikinci Türk dizisi olarak hayatımıza giren Atiye, ilk sezonuyla milyonlarca aboneyi kendisine hayran bıraktı. Netflix aboneleri, büyük bir heyecan ile Atiye'nin 2. sezonunu beklerken Netflix'ten sevindirici bir haber geldi. Yetkililer, Atiye'nin 3. ve final sezonu için onay aldığını açıkladılar. İkinci sezonu eylül ayında yayınlanacak olan dizinin üçüncü sezonunun, 2021 yılında seyircilerle buluşması bekleniyor.