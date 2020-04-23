Samsung'dan 108 MP Kamera Sensörü İçin Tanıtım Videosu

Samsung, akıllı telefonlar için ürettiği 108 MP sensörlerle kamera tarafında önemli ilerlemeler kaydetti. Şirket, Samsung Galaxy S20 Ultra'da kullanılan ISOCELL Bright HM1 sensörünün yeteneklerini gösteren bir video paylaştı.

Samsung, hem kendi telefonları hem de diğer markaların telefonları için kamera sensörleri geliştiriyor. Teknoloji devi, geçtiğimiz yıl akıllı telefonlar için önce 1/1.7 inçlik 64 MP sensörleri, daha sonra ilk 108 MP kamera sensörünü getirdi. Şirket, şimdiyse 108 MP sensörünün önemli özelliklerini gösteren bir video yayınladı.

ISOCELL Bright HM1 kamera sensörü 1/1.33 inç boyuta ve 108 MP çözünürlüğe sahip. Şirket, sensörün DSLR fotoğraf makineleri gibi net ve karmaşık detaylar sunan fotoğraflar çekebileceğini iddia ediyor. Samsung, gürültüyü azaltmak için tek tek pikselleri izole eden, optik kayıp ve ışık yansımasını azaltan ISOCELL Plus teknolojisini kullanıyor.

Samsung'un 108 MP kamera sensörü yenilikçi teknolojiler barındırıyor

Samsung'un NonaCell teknolojisi, yüksek ışık hassasiyeti ve düşük gürültü için dokuz komşu pikselden (her biri 0,8μm) gelen bilgileri tek bir pikselde (2,4μm) birleştiriyor. Böylece düşük ışık koşullarında çekilen görüntülerin daha net, parlak olması ve yüksek çözünürlüğünü koruması sağlanıyor. Sensörün ultra yüksek çözünürlüğü ayrıca 3x yakınlaştırmada önemli bir kalite kaybı olmadan 12 MP görüntü yakalamayı mümkün kılıyor.

ISOCELL Bright HM1'in diğer özellikleri arasında Smart-ISO teknolojisi, gerçek zamanlı HDR, jiroskop tabanlı EIS, Super-PD otomatik odaklama ve 8K 24 FPS'ye kadar video kaydetme özelliği bulunuyor. Bu sensör, Güney Koreli teknoloji devinin en iyi telefonlarından biri olan Galaxy S20 Ultra'da kullanılıyor.

Samsung'un 2020'nin sonuna kadar 150 MP kamera sensörü tanıtmayı planladığı ve uzun vadede insan gözünün yeteneklerini aşan 600 MP'ye kadar görüntü sensörü geliştirmeyi hedeflediği bildiriliyor.

Samsung'un 108 MP sensörünün özelliklerini tanıttığı video: