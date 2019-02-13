Samsung, Beklemeyi Sevmeyen Müşterileri İçin Galaxy S10'u Ön Siparişe Açtı

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Samsung, bütün güvenilirliğini kullanarak bu modelinin rezervasyon yaptıranlara 8 Mart tarihine kadar teslim edileceğini söylüyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S10 hakkında bugüne kadar sayısız haber ve bilgi ortaya çıktı. Tabii ki bu durum büyük merak uyandırdı. Tüm bu merakı dindirmek isteyen Samsung Galaxy S10, bir hafta sonra San Francisco'da kullanıcılarıyla buluşacak. Bu haberin kesinliğini gösteren detay da, Samsung firmasının ön sipariş alması oldu.
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Samsung Galaxy S10 için ön sipariş vermek sanıldığı kadar kolay olmayacak. Eğer bu modele herkesten önce sahip olmak istiyorsanız, ön sipariş için rezervasyon yapmanız gerekecek.

Samsung Galaxy S10 için 8 Mart kesin tarih

Tabii ki ön siparişin rezervasyonunu yapmak beraberinde bazı artıları da getirecek. Samsung, rezervasyon yaptıranlara 8 Mart tarihine kadar telefonlarının teslim edileceğini söyledi. Tabii ki büyük bir taleple karşılaşma ihtimalini de göz önünde bulunduran Samsung, stoklar yettiği sürece bu garantinin geçerli olduğunu da eklemeyi unutmadı.
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Samsung firmasının büyük bir gayretle oluşturduğu bu model hakkında aklınızda soru işareti kalmadıysa, rezervasyon yaptırabilirsiniz. Son olarak rezerve eden herkese 50 dolarlık bir aksesuar kredisi de Samsung tarafından verilecek.

Kaynak : https://www.slashgear.com/galaxy-s10-reservations-open-before-reveal-with-trade-in-program-13565543/
Etiketler: samsung, ön sipariş, samsung galaxy s10
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