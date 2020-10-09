Samsung, 5 nm üretim sürecinden geçen yeni işlemcisi Exynos 1080'le ilgili bazı bilgiler açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda bu işlemcinin Cortex-A78 çekirdeği ve entegre edilmiş Mali-G78 GPU'su bulunduğu açıklandı. Samsung'un yeni işlemcisi, yakın bir gelecekte tüketicilerle buluşacak.

Yarı iletken sektörü, büyük bir değişimin içerisinde. Üreticiler, özellikle de 2020 yılında piyasaya sürdükleri işlemcilerde 5 nm üretim sürecini tercih ettiler. Bu sayede işlemcilerin performansını dikkate değer bir şekilde artıran şirketler, tüketicileri etkilemeyi başardılar. Şimdiyse 5 nm üretim sürecine sahip yeni bir işlemci duyuruldu. Samsung, Exynos 1080 isimli yeni işlemcisinin kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşacağını açıkladı.

Samsung, 5 nm üretim sürecinden geçen yeni işlemcisi ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak bu işlemcinin Cortex-A78 çekirdeklere sahip olduğu ve entegre edilmiş Mali-G78 GPU ile birlikte geleceği açıklandı. Bu da Samsung'un yeni amiral gemisi işlemcisinin tüketicilere oldukça yüksek seviyede performans sunacağı anlamına geliyor.

ARM verilerinde yer alan bilgilere göre Cortex-A78, Cortex-A77'den yüzde 20 daha güçlü. Mali-G78 GPU ise selefi olan Mali-G77 GPU'ya göre yüzde 25 daha fazla performans sunuyor. Bu da mobil oyun gereksinimlerinin daha iyi bir şekilde karşılanabileceği, aynı anda birden çok uygulamanın çalışması durumunda oluşabilen kasmaların minimalize edileceği anlamına geliyor.

Samsung, yeni işlemcisi ile ilgili detaylı bilgi vermemiş olsa da bu işlemciyle ilgili dikkate değer iddialar mevcut. Örneğin bu işlemcinin Qualcomm'un Snapdragon 875 işlemcisi ile aynı üretim sürecinden geçtiği, enerji verimliliğininse rakibine göre biraz daha iyi olduğu söyleniyor. Ayrıca yine iddialara göre Samsung'un yeni işlemcisi, daha çok Çin pazarı için tasarlanmış durumda.

Samsung'un yeni işlemcisinin ilk olarak hangi telefonda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak bu konuda da ciddi bir iddia var. Söylentilere göre son dönemlerde ses getirmeyi başaran Vivo, Samsung'un Exynos 1080 işlemcisinden güç alan bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu akıllı telefonun amiral gemisi ürün gamında değil, orta üst düzey kategorisinde olacağını söyleniyor. Bu işlemci, önümüzdeki günlerde sık sık konuşulacak gibi görünüyor.