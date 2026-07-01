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Samsung'un Akıllı Gözlüklerinin İsmi ve Resmî Görselleri Ortaya Çıktı

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Samsung'un günlük kullanıma uygun akıllı gözlüklerinin ismi ve resmî tasarımı ortaya çıktı.

Samsung'un Akıllı Gözlüklerinin İsmi ve Resmî Görselleri Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda günlük kullanıma uygun akıllı gözlüklerin sayısı iyice artmaya başlamış ve Meta Ray-Ban’lara ciddi rakipler gelmişti. Samsung’un da böyle bir ürün geliştirdiği konuşuluyordu. Hatta gözlüğü temmuzdaki lansmanında tanıtabileceği iddiaları bile vardı.

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Şimdi ise Samsung’un yakında gelecek akıllı gözlüğüyle alakalı beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cihazın ismi ve tasarımı ortaya çıktı. Sızıntı, SammyGuru ekibinin firmanın gözlükler için sunacağı bir uygulamaya erişmesiyle geldi.

İçerikten Görseller

Samsung'un Akıllı Gözlüklerinin İsmi ve Resmî Görselleri Ortaya Çıktı
Ekran Resmi 2026-07-01 08.31.20

Galaxy Glasses ismiyle gelecek, tasarımı böyle olacak

Ekran Resmi 2026-07-01 08.31.20

Sızıntı, firmanın akıllı gözlüklerinin beklendiği gibi “Galaxy Glasses” ismiyle piyasaya sürüleceğini doğruluyor. Ancak burada daha önemli şey, resmî görsellerinin yer alması. Öyle ki uygulamada hem gözlüğü tek başına hem de kutusuyla görebiliyoruz.

Görsellerden de görebileceğiniz üzere Samsung’un akıllı gözlükleri, tıpkı Meta Ray-Ban’lar gibi günlük hiç rahatsız olmadan kullanabileceğiniz normal gözlüklere benzer bir tasarımla geliyor. Hatta çok kalın olmayan şık bir görünümü olduğunu bile söylemek mümkün. Warby Parker iş birliğinde gelebileceği de söylentiler arasında.

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