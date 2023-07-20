Samsung, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne 'Galaxy Glasses' ve 'Samsung Galaxy Ring' olmak üzere iki farklı marka için başvuruda bulunmuştu. Son haberlere göre Samsung, akıllı yüzüğü geliştirdiğini ortaya koydu.

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin günlük hayatımıza yerleşmesi için dev teknoloji şirketleri hareketlendirdi. Bu konuda gözler özellikle Apple’ın üzerinde olmaya devam ederken, Samsung’dan da beklenen büyük haber geldi. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Galaxy Ring başvurusu onaylandı.

Paylaşılan bir rapora göre Samsung, akıllı yüzük geliştirmeye resmi olarak başladı. Raporun detaylarında şirketin seri üretime geçip geçmeyeceğine daha sonra karar verecek.

Samsung'un 'Galaxy Ring' için yaptığı başvuru:

Samsung, geçtiğimiz aylarda ‘Galaxy Ring’ markası için marka başvurusunda bulunmuştu. Markanın yüzük formunda giyilebilir akıllı cihazlar kategorilerini kapsayacağı belirtildi. Şimdi de bunun geliştirmesi üzerinde çalışıldığı da resmileşti.

Galaxy markalı bir akıllı yüzüğün çıkacağına dair söylentiler yıllardır dönüyor ve bu yılın başlarında Samsung, "Galaxy Ring" in ticari markasını aldığında yeniden su yüzüne çıktı.

Yüzüğün nasıl olacağına dair başvuru patenti de ortaya çıktı.

Sağlığınızı ve yaşamsal durumunuzu, özellikle kalp atış hızınızı izlemek için kullanılan parmakla takılan bir cihaz olan akıllı yüzüğün yayınlanan rapora göre piyasaya sürülmeye henüz hazır olmadığı belirtiliyor.

Samsung’un sanal gerçeklik gözlüğü Galaxy Glasses için de yaptığı bir başvuru vardı:

27 Şubat tarihli başvuruda Galaxy Glasses markasının sanal gerçeklik başlığı kategorilerini kapsadığı belirtildi. Başvuru, doğrudan Güney Kore merkezli Samsung Electronics Co., Ltd. tarafından yapıldı. Başvuru henüz onaylanmadı.

Peki, bu gözlük nasıl bir şey olacak?

Bu sorunun cevabını vermek henüz mümkün değil. Zira Samsung, başvurusunu bir ürün için değil, bir marka için yaptı. Sanal/artırılmış gerçeklik gözlükleri ise bu marka altında piyasaya sürülecek. O gözlük veya gözlüklere dair elimizde hiçbir detay bulunmuyor.

Galaxy Ring'in onaylandığına dair ilgili rapora linkten ulaşabilirsiniz.