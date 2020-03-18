WhatsApp, Corona virüsü ile ilgili bir internet sitesi oluşturdu. Söz konusu internet sitesi için Birleşmiş Milletler, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği yapan şirket, bu sitede Corona virüsü ile ilgili bilgiler veriyor.

WhatsApp, bugün neredeyse tüm akıllı telefon kullanıcıları tarafından kullanılıyor. İnternet kullanımının ne kadar yaygınlaştığını da düşünecek olursak, WhatsApp'ın hayatımızın bir parçası haline geldiğini söyleyebiliriz.

Gönül isterdi ki WhatsApp geliştiricileri, Corona virüsüyle sahte haberlere karşı bir önlem alsınlar ancak ne yazık ki böyle bir şey gerçekleşmedi. Bunun yerine WhatsApp, Corona virüsüne karşı bilgilendirici bir internet sitesi oluşturdu.

WhatsApp, söz konusu internet sitesini oluşturabilmek için Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve UNICEF ile bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında bahsi geçen kurumlardan paylaşılan resmi bilgilerin yanı sıra, salgının daha da yaygınlaşması durumunda WhatsApp'ın nasıl kullanılması gerektiğine dair bazı bilgilere yer veriliyor. Ayrıca WhatsApp'taki bazı özellikler de bu internet sitesinde anlatılıyor.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda oluşturulan internet sitesinde Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'e doğrudan ulaşabilmek için mesajlaşma hatlarının da bulunacağı ifade ediliyor. Ayrıca WhatsApp; Endonezya, İsrail, Brezilya, Güney Afrika ve Singapur hükümetleri ile çalıştığını ve bundan sonra yetkililerin açıklamalarının doğrudan WhatsApp aracılığıyla kullanıcılara ulaştırılacağını duyurdu.

WhatsApp'ın Corona virüsü için oluşturduğu site işte böyle görünüyor

WhatsApp Başkanı Will Cathcart tarafından yapılan açıklamalarda, Corona virüsü ile ilgili kullanımı kolay bir kaynak oluşturabilmek için bu internet sitesini geliştirdiklerini ifade etti. Cathcart, WhatsApp'ın hayat kurtaran çalışmalarını her zaman destekleyeceğini ifade ederek pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından sağlık bakanlıkları ile ortak çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

WhatsApp'ın Corona virüsüne karşı gösterdiği reaksiyonlar sadece bu internet sitesiyle sınırlı değil. Şirket, Poynter Enstitüsü'nün Uluslararası Bilgi Kontrol Ağı'na (IFCN) 1 milyon dolarlık hibe sağladı ve böylelikle 45'ten fazla ülkede sahte haberlerin tespit edilmesi için destek verdi. Ancak WhatsApp, hala Corona virüsü ile ilgili gönderilen mesajların doğruluğunu kontrol eden bir sisteme sahip değil. Eğer sizler de WhatsApp'ın Corona virüsü ile ilgili oluşturduğu internet sitesini incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.