Samsung 3 Adet Galaxy A Serisi Akıllı Telefonu Tanıtacak

İçinde bulunduğumuz dönemde sürekli gündemde olan Samsung, Galaxy A serisine üç yeni üye ekleyecek.

Tanıtacağı Infinity-O ekrana sahip amiral gemisi akıllı telefonu ve katlanabilir akıllı telefonuyla gündemde olan Samsung, henüz ekrana gömülü parmak izi okuyuculu bir akıllı telefona sahip değil. Samsung, 20 Şubat'ta gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S10 serisi ile bunu değiştirmeyi amaçlıyor. Güney Koreli teknoloji devinin aynı zamanda bu teknolojiyi yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlarında da kullanacağı ortaya çıktı.

~Infinity-V ekrana sahip Samsung Galaxy A90

Güney Kore medyasında ortaya çıkan bilgilere göre Samsung bu yıl içerisinde Galaxy A serisine üç adet yeni akıllı telefon eklemeyi ve bu akıllı telefonlarda ekrana gömülü parmak izi okuyucu kullanmayı amaçlıyor. Samsung'un piyasaya süreceği bu akıllı telefonların adlarının ise Galaxy A90, Galaxy A70 ve Galaxy A50 olacağı biliniyor. İsimlerden de anlaşılacağı gibi Galaxy A90 modeli A serisinin en güçlü akıllı telefonu olurken, Galaxy A70 orta halli ve A50 ise daha düşük özellikli bir akıllı telefon olacak.

Söylentilere göre Samsung bu akıllı telefonlar için sensör ve modül sağlayıcılarını halihazırda bulmuş durumda. Akıllı telefonların aynı zamanda üç adet arka kameraya sahip olacağı ve bazı modellerde ToF (Time of Flight) üç boyutlu derinlik sensörünün kullanılacağı biliniyor. Samsung'un Galaxy A serisinin 3 yeni üyesini 2019 yılının ikinci çeyreği içerisinde tanıtması bekleniyor.