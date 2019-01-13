Samsung Galaxy F Hakkında Yeni Bilgiler Açığa Çıktı

Samsung'un inovatif akıllı telefonunun batarya kapasitesinin daha küçük olduğu iddia edildi.

Yıllardır konuşulan Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu nihayet tanıtılıyor. CES 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Samsung'un sınırlı sayıda özel katılımcıya gösterdiği katlanabilir akıllı telefonu oldukça iyi yorumlar alırken, katlanması esnasında bazı hatalar bulunduğu ve Güney Koreli teknoloji devinin bu sorunları en yakın zamanda düzelteceğini söylediği biliniyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonunun her bir kanadında 3.100'er mAh'lik bataryalar olmak üzere toplamda 6.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Bugün ortaya çıkan söylentiler ise bu cihazın çok daha az kapasiteli iki adet bataryaya sahip olduğunu belirtiyor. Bu bataryaların kapasitesinin her biri için 2.200 mAh olduğu ve toplamda 4.400 mAh batarya kapasitesinin cihaza eşlik edeceği söyleniyor.

Samsung'un yıla damgasını vuracak inovatif akıllı telefonu -büyük ihtimalle- Galaxy F, 12GB devasa RAM'in yanında 512GB veya 1TB depolama seçeneklerine de sahip olacak. İlgileri oldukça üzerine çeken katlanabilir akıllı telefonun Samsung'un 20 Şubat tarihinde gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Cihazın piyasaya sürülmesinin ise 2019'un ikinci yarısına kalacağı tahmin ediliyor.