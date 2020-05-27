Snapdragon 875, Cortex X1 ve Cortex A78 Kullanabilir

ARM tarafında yeni mobil CPU'ların tanıtılmasıyla birlikte Snapdragon 875 hakkında yeni olasılıklar belirmeye başladı. Yeni iddialara göre Qualcomm'un bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Cortex X1 ve Cortex A78'in birleşimi olacak.

ARM'nin 2021 model amiral gemilerine güç verecek Cortex A78 ve Cortex X1'i duyurmasının ardından Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi şekillenmeye başladı. Son raporlara göre Qualcomm'un üst seviye telefonlarda yer alacak yeni işlemcisi, Snapdragon 875 olarak adlandırılacak.

Qualcomm, Snapdragon 855 ile birlikte "1+3+4" üçlü küme mimarisini tanıtmıştı. Bu mimari bir süper çekirdek, üç büyük çekirdek ve dört enerji tasarruflu çekirdekten oluşuyordu. Örneğin, Snapdragon 865, 1 yüksek frekanslı Cortex A77, 3 Cortex A77 ve 4 Cortex A55 enerji tasarruflu çekirdekten oluşuyordu. Snapdragon 875 de muhtemelen Cortex X1 süper çekirdek ve Cortex A78'in bir kombinasyonu olarak karşımıza çıkacak.

Snapdragon 875, ARM CPU'larla Android telefonlarda zirveyi belirleyecek

Qualcomm, Snapdragon 875'te Cortex X1'i süper çekirdek olarak sunabilir. ARM'ye göre Cortex X1, Cortex-A77'den %30 daha yüksek performans sunacak. Ayrıca Cortex-A78'e kıyasla tam sayı (integer) performansında %23'lük bir iyileştirme vadediyor. Ayrıca Cortex-X1, Cortex-A78'in iki katı makine öğrenme yeteneğine sahip.

Qualcomm, Snapdragon 875'te Cortex X1 + Cortex A78 mimarisini kullanacaksa, muhtemelen 1+3+4 kombinasyonu da devam edecek. Bu işlemci, büyük olasılıkla Android telefonlarda performansıyla zirveyi belirleyecek. Xiaomi, son dönemde MediaTek'in Dimensity 5G yongalarına yönelse de, MediaTek'in Qualcomm karşısında gerçek bir tehdit oluşturması pek olası değil.

Qualcomm'un Snapdragon 875'i her zaman olduğu gibi dördüncü çeyrekte tanıtması bekleniyor. Daha önce yeni işlemcinin erken geleceği söylentileri vardı, ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu ihtimale şüpheyle bakılıyor.