Samsung Galaxy Note 20'nin Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Bu yaz aylarında tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 20 serisine dair söylentiler artarak devam ediyor. Yeni bir iddia, Galaxy Note 20 serisinin hangi renk seçenekleriyle satışa çıkacağını ortaya koydu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemi serisi Galaxy Note 20 ile Galaxy S20 serinin zayıf kalan satışlarını telafi etmeyi amaçlıyor. Daha önce Galaxy Note 20 ve Note 20+ ikilisinin teknik özelliklerine dair pek çok söylenti ortaya çıkmıştı. Bugün ortaya atılan yeni bir iddia ise telefonların hangi renklerde geleceğimi ortaya koyuyor.

Gearcoupon adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre Galaxy Note 20; gri, bakır ve yeşil renklerinde piyasaya çıkacak. Serinin büyük abisi Galaxy Note 20+ ise siyah ve bakır olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Tabii, bu renklerin ton olarak farklılık gösterebileceğini söylemekte fayda var.

Samsung Galaxy Note 20 serisi için yapılan konsept tasarım

Samsung, sunacağı yeni renkler ile Galaxy Note 20 serisini Galaxy S20 modellerinden ayırmak istiyor gibi görünüyor, ancak bu noktada spekülasyondan başka bir şey elimizde bulunmuyor. Bu yüzden yeni Galaxy Note serisine dair çıkan tüm bilgilere şüphe ile yaklaşmakta fayda var.

Dilerseniz, Galaxy Note 20 serisinde olacağı iddia edilen özelliklere kısaca göz atalım. Temel modelde, 2345 x 1084 piksel çözünürlük, 404 PPI ve 60Hz yenileme hızı özelliklerine sahip 6,42 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran görmeyi bekliyoruz. Plus varyantında ise 3096 x 1444 piksel çözünürlük, 497 PPI ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,87 inç bir AMOLED ekran olacağı tahmin ediliyor.

Galaxy Note 20’nin 4000 mAh, Galaxy Note 20+’ın ise 4500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Ek olarak, Plus modelinin Galaxy S20 Ultra gibi 108MP çözünürlüğünde bir ana kamera ile geleceği konuşuluyor. Exynos 992 / Snapdragon 865 yonga setleri tarafından desteklenecek olan Galaxy Note 20 serisi, ağustos ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.