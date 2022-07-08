Samsung ve Apple ürünleri hakkında yaptığı doğru analizler ile bilinen analist Min-Chi Kuo, Samsung’un Galaxy S serilerinde Exynos işlemciyi ‘terk edeceğini’ iddia etti. Peki neden?

Geçtiğimiz gün orta seviyenin kralı olmaya adaya A53 5G’yi tanıtan Samsung, pek çok kullanıcısının beğenisini toplamıştı. Ancak Koreli teknoloji devi, bugün erken saatlerde akıllı telefondan tutun akıllı saatlere kadar pek çok ürününe zam yapmıştı.

Bugün yaşanan başka bir gelişme ise ünlü teknoloji analisti Ming-Chi Kuo’nun yaptığı açıklamaydı. Akşam saatlerince açıklama yapan Kuo, Qualcomm işlemcileri yakında tüm Samsung cihazlarda göreceğimizi iddia etti.

Samsung yakında Exynos işlemcileri terk edebilir

Üretilen tüm S22 serisi telefonların %70’inde bulunan Qualcomm işlemcilerin Exynos’a göre çok daha sorunsuz olması pek çok kullanıcıda Samsung’un kendi işlemcilerinin “daha kötü ve telefonun performansını olumsuz etkileyen işlemciler” olarak algılanmasına yol açmıştı. Bu neden Avrupa’daki Exynos işlemcili telefon satışlarından çok fazla kâr edemeyen Samsung, bu durumdan hoşnutsuzdu.

Kuo’nun iddiasına göre TSMC 4nm mimarisini benimseyen yeni Qualcomm çipleri ile gelecek olan S23 ailesinin hiçbir telefonunda Exynos işlemci bulunmayacak. Bunun temel nedeni ise Exynos’un 4nm mimarisine sahip olan Exynos 2300 çipleri Qualcomm’un işlemcilerinin sadece yarısı kadar performans verebiliyor. Bu nedenle Avrupa pazarındaki saygınlığını kaybetmek istemeyen Samsung, yeni cihazlarında Qualcomm işlemcilerini tamamen benimsemek zorunda kalacak.

Ming-Chi Kuo ayrıca Qualcomm’un 2023 yılı sonunda Android pazarının lider markalarından biri olacağını iddia etti. Bu liderlikten en çok fayda sağlayacak şirketler ise tabii ki Qualcomm ve TSMC olacak.