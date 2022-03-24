Samsung Galaxy A53 Türkiye'de: İşte Fiyat ve Özellikleri

Samsung Galaxy A53 Türkiye'de ön siparişe açıldı. Orta segmentin en iddialı modellerinden biri olarak karşımıza çıkan telefon, fiyatı ile küçük de olsa bir soru işareti oluşturuyor. İşte Samsung Galaxy A53'ün özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bir etkinlikte Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy A73 isimli akıllı telefonlarını tanıtan Samsung, bu tanıtımın ortanca modeli Galaxy A53'ü Türkiye'ye getirdi. Hiç fena sayılmayan özelliklerle ön siparişe açılan akıllı telefon, tüketici açısından baktığımızda yüksek, piyasa normlarını düşündüğümüzde ise 'normal' bir fiyata sahip.

Samsung Galaxy A53, 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan Süper AMOLED ekrana sahip. Delikli yapıdaki ekranda 32 MP çözünürlük sunan ön kameraya yer veren mühendisler, parmak izi okuyucu sensörü de ekrana gömmüş durumdalar. Telefonun arka kısmına baktığımız zamansa 64 MP çözünürlük sunan ana arka kameraya ek olarak 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik kamerası ve 5 MP de makro kamera ile karşılaşıyoruz.

Karşınızda Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A53, kamera özellikleri gibi genel performansı itibarıyla da dikkat çeken bir model. Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 1280'den güç alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 12 tabanlı One UI 4.0 arayüzünün kullanıldığı telefonda yer alan 5.000 mAh kapasiteli batarya, 25 watt hızlı şarj desteğine sahip. Samsung'a göre bu batarya, iki güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Bu arada, telefondaki Exynos 1280 işlemcinin 5G destekli olduğunu da atlamamak gerek.

Samsung Galaxy A53 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED

6,5 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED İşlemci: Exynos 1280

Exynos 1280 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 64 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açı), 5 MP (derinlik), 5 MP (makro)

64 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açı), 5 MP (derinlik), 5 MP (makro) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

5.000 mAh, 25W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 12, OneUI 4.0

Android 12, OneUI 4.0 Koruma: IP67, Gorilla Glass 5

IP67, Gorilla Glass 5 Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.1

5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.1 Boyut ve Ağırlık: 74,8mm x 159,6mm x 8,1mm, 189g

74,8mm x 159,6mm x 8,1mm, 189g Sensörler: İvmeölçer, parmak izi sensörü, cayro sensörü, jeomanyetik sensör, hall sensörü, RGB ışık sensörü, sanal yakınlık sensörü

Tüm bu özelliklere sahip olan Samsung Galaxy A53, Türkiye'de siyah, beyaz, mavi ve şeftali renk seçenekleriyle satın alınabilecek. 1 Nisan itibarıyla sevkiyatına başlanacak akıllı telefonun fiyatı ise 8.699 TL olarak açıklandı. Samsung Galaxy A53 ile ilgili detaylı bilgi ve ön sipariş için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.