Samsung Galaxy S20 FE Parçalarına Ayrıldı (Video)

PBKreviews adlı bir YouTube kanalı, Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Galaxy S20 FE akıllı telefonunu parçalarına ayırdı. Telefonun önce parçalanıp sonra tekrar birleştirildiği video, gerekli durumlarda bir tür rehber olarak kullanılabilir.

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlenen yılın üçüncü UNPACKED etkinliğinde yeni Galaxy S20 FE akıllı telefonunu tanıtmıştı. Diğer Galaxy S20'lere kıyasla daha bütçe dostu olan Galaxy S20 FE, amiral gemisi özellikleriyle uygun fiyatı birleştiren bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkmıştı.

Samsung Galaxy S20 FE henüz çok yeni olsa da PBKreviews adlı bir YouTube kanalı, cihazın parçalarına ayrıldığı bir video yayınladı. Yaklaşık 7 dakika uzunluğundaki bu videoda Galaxy S20 FE önce parçalarına ayrılıyor, daha sonrasında tekrardan birleştiriliyor. Videoyu içeriğimizin sonunda izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 FE neler sunuyor?

Tasarım açısından Galaxy A71'i andıran Galaxy S20 FE, teknik özellikler açısından Galaxy S20 ailesinin gerisinde kalmıyor. Bu noktada gücünü Exynoss 990 yonga setinden alan akıllı telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçeneği bulunuyor. 128 GB'lık alanın yeterli olmadığını düşünüyorsanız 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğinin de cihazda yer aldığını belirtelim.

Kamera tarafına geçtiğimizde arkada üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Sol üst köşeye dikdörtgen modül şeklinde yerleştirilen bu kameralardan ilki 12 MP'lik ana kamera, ikincisi 12 MP'lik ultra geniş açı ve sonuncusu da 3x yakınlaştırmayı destekleyen 8 MP'lik telefoto sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca ön tarafta 32 MP'lik geniş açılı bir selfie kamerası bulunuyor.

Ekran tarafında 120 Hz ekran yenilemeyi destekleyen 6,5 inçlik AMOLED bir panelle gelen akıllı telefon, pil kısmındaysa 25 W kablolu, 15 W kablosuz ve 4,5 W ters şarjı destekleyen 4.5000 mAh'lik bir bataryayı bünyesinde barındırıyor.

Samsung Galaxy S20 FE'nin parçalarına ayrıldığı video: