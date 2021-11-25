Samsung, bugün tanıttığı yeni bir modeliyle akıllı telefonları arasına bir yenisini daha ekledi. Galaxy A03 olarak tanıtılan modelin hem düşük fiyatlı olması hem de kullanıcıları memnun etmesi hedefleniyor.

Samsung, akıllı telefon modellerine bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 FE’nin fiyatıyla gündeme oturan teknoloji devi, bu sefer işini sessiz sakin halletmeye çalışıyor gibi. Galaxy serisine bir yeni üye daha eklemek isteyen Samsung, ‘Galaxy A03’ model telefonunu bugün tanıttı.

Samsung’un Galaxy A03 olarak tanıtılan yeni akıllı telefonu, tıpkı bir önceki modeli gibi ‘düşük fiyatlı’ bir model olarak biliniyor. Şirket, bugün yaptığı tanıtımda cihazın fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak özellikleri arasında birkaç yenilik göze çarpıyor. A03, serinin bir önceki telefonu gibi 6,5 inçlik HD+ çözünürlüklü Infinity-V ekrana sahip. Fakat kamerasında bir farklılık görüyoruz. Çift kamerayla kullanıcılara sunulacak olan Galaxy A3’ün 48 MP ana kamerası ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön kamerası ise 5 MP.

Samsung Galaxy A03’ün genel özellikleri:

Yeni akıllı telefonunun özelliklerini bir görsel üzerinde paylaşan şirket, A03’ün siyah, mavi ve kırmızı olarak üç renkte geleceğini ancak bunun piyasalara göre farklılık gösterebileceğini belirtiyor. Cihazın genel özellikleri arasındaysa 5.000 mAh batarya ve 1.6 GHz’lik çok çekirdekli bir işlemci de yer alıyor. Buna ek olarak, cihazın depolama alanı: ‘3 GB RAM + 32 GB depolama alanı, 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı, 4 GB RAM + 127 GB depolama alanı’ olarak üç seçenek ile sunulacak.

Boyut olarak Galaxy A02 ile bir hayli benzer olan A03, bu yıl bitmeden raflardaki yerini alabilir. Şirket tarafından bir fiyat açıklaması gelmediği için Türkiye fiyatı da doğal olarak belli değil. Ancak bugün tanıtılan Samsung Galaxy A03 ile ilgili yeni bilgilerin önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkması muhtemel. Gelişmeler için sitemizi takipte kalın.