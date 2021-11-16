Samsung Galaxy S21 FE'nin Fiyatı Açığa Çıktı

Samsung'un giriş seviye amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE'nin fiyatı açığa çıktı. Avrupa pazarı için açıklanan fiyatlar, Türkiye için gerçek olması halinde pek çok Samsung hayranının keyfini kaçırabilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son dönemlerde en çok Galaxy S21 FE isimli akıllı telefonuyla gündemde. Hatta bu konuda son sızıntılar dün yaşandı. Kullanıcılar, daha o sızıntıdan haberdar bile olamadan yeni bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki Samsung Galaxy S21 FE şimdi de fiyatıyla karşımıza çıktı.

Akıllı telefonlarla ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen MySmartPrice, Samsung'un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı amiral gemisi telefonunun fiyatını ve depolama seçeneklerini açığa çıkardı. Avrupa pazarı için geçerli olan fiyatlar, pek çok tüketiciyi üzecek gibi görünüyor. Ancak Samsung'un Türkiye'de uyguladığı fiyat politikasını göz önünde bulundurursak, telefonun bu fiyata Türkiyeye gelme olasılığının epey düşük olduğunu ifade edebiliriz.

Samsung Galaxy S21 FE'nin muhtemel fiyatı şöyle olacak:

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 920 euro

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 985 euro

Tüm vergilerin dahil olduğu bu fiyatlar, euro bazında normal olsa da Türk lirası bazında pek makul değil. Hatta KDV'yi çıkardığımız zaman bile Türkiye için uygun olmayan bir fiyatla karşılaşıyoruz. Ancak Samsung yeni akıllı telefonunu Türkiye'ye doğrudan euro bazındaki fiyatlarla getirirse, Galaxy S21 FE'nin Galaxy S21'den bile pahalı olacağını belirtebiliriz.

Samsung Galaxy S21 FE, 6,4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik AMOLED ekranla gelecek. Telefonun ön kamerası 32 MP, ana arka kamerası ise 64 MP çözünürlük sunacak. Satıldığı pazara göre Snapdragon 888 ya da Exynos 2100 işlemcisini içerecek telefon, 4.500 mAh kapasiteli bataryasında yalnızca 15 wattlık hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Samsung, yaklaşan telefonunun çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak iddialara göre 4 Ocak'ta gerçekleştirilecek bir etkinlikte, Galaxy S21 FE ile de tanışma imkanı yakalayacağız...