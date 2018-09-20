Samsung, 3 Arka Kameralı Galaxy A7 (2018)'i Duyurdu

Samsung, şirketin üç arka kameralı ilk akıllı telefonu Galaxy A7(2018)'i resmi web sitesinden yayınladığı bir açıklama ile duyurdu. Cihazın en dikkat çeken özelliği, tahmin edebileceğiniz gibi muhteşem ön ve arka kamera performansı olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin en popüler akıllı telefon serilerinden biri olan A serisinin en yeni akıllı telefonu Galaxy A7 (2018)’i resmi olarak duyurdu. Şık tasarımı ve güçlü donanımı ile rakiplerinin gerisinde kalmayan Galaxy A7 (2018)’in en dikkat çekici özelliği ise üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması.

Galaxy A7 (2018), 24MP f/1.7 diyaframlı AF, 5MP f/2.2 diyaframlı derinlik ve 8MP f/2.4 diyaframlı ultra geniş açı kamerasına sahip. 120 derecelik görüş açısı ile insan gözünün görebildiği tüm görüntüyü kadraja sığdırmayı başarak bu üçlü kamera sistemi, şu ana kadar yalnızca amiral gemilerinde görmüş olduğumuz Canlı Odaklama özelliğini A serisine de getirmiş oluyor.

Üstelik Samsung, fotoğraf kalitesini yalnızca donanım ile yükseltmiyor. Şirketin üçlü kamera sistemi ile sunmuş olduğu Sahne Optimizasyonu özelliği, nesneyi ve sahneyi kategorize ederek fotoğrafın renk ayarını en uygun hale getiriyor. Galaxy A7 (2018)’in 24MP’lik ön kamerası ise Selfie Odaklama özelliği sayesinde selfie çekerken dahi bokeh efekti oluşturulmasını mümkün kılıyor.

Samsung Galaxy A7 (2018) Özellikler

6.0 inç Full HD+ (1080×2220) Super AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli 2.2GHz işlemci

4GB RAM, 64GB/128GB depolama / 6GB RAM, 128GB depolama

24MP, f/1.7 AF + 8MP, f/2.4 ultra geniş açı + 5MP, f/2.2 derinlik sensörlü üç arka kamera

24MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

3300mAh batarya

Android 8.0 Oreo işletim sistemi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth® v 5.0 (LE 2Mbps’e kadar), ANT+, USB Type-B bağlantı

Samsung, resmi web sitesinden yayınladığı duyuru ile Galaxy A7 (2018)’i duyurmuş olsa da şirket, resmi bir lansman etkinliği düzenlemedi. Bu nedenle cihazla ilgili fiyatlandırma ve satışa sunulacağı bölgeler gibi detayları 11 Ekim’de düzenlenecek lansman etkinliğinde öğreneceğiz.