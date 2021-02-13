Samsung Galaxy A72'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A72'nin teknik özellikleri ortaya çıktı. Selefine kıyasla gelişmiş özelliklere sahip olacak akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ise bilinmiyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yakında tanıtılması beklenen yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A72'nin bazı özellikleri çevrimiçi ortamda sızdırıldı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy A71'in yerini alacak olan model, selefine kıyasla geliştirilmiş tasarım ve yükseltilmiş teknik özelliklerle gelecek gibi görünüyor.

Sızdırılan görüntülere baktığımızda Galaxy A72'nin genel tasarım anlamında Galaxy S serisi akıllı telefonlardan esinlendiğini görebiliyoruz. Bu noktada Güney Koreli üreticinin çoğu bütçe dostu orta sınıf akıllı telefonunda olduğu gibi Galaxy A72'de de plastik çerçeveli bir tasarım yer alıyor. Ayrıca IP67 suya ve doza karşı dayanıklılık sertifikası da telefonda bulunuyor.

Samsung Galaxy A72 neler sunuyor?

6,7 inç büyüklüğünde FHD+ (2400 x 1080p) çözünürlüğü destekleyen AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A72, bu ekranın üzerinde delik tasarımlı bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. 32 MP çözünürlüğünde olduğu söylenen ön kamera, 30 FPS'de 1080p video kaydını destekliyor.

Donanım kısmında gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 720G'den alan akıllı telefon, bellek tarafındaysa 6 / 8 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama seçeneklerini kullanıcılara sunuyor. Ek depolama için microSD kart yuvası ve çift SIM desteği de cihazda yer alıyor. Yazılım olaraksa cihazın OneUI 3.0 destekli Android 11 işletim sistemini çalıştırması bekleniyor.

Telefonu arka tarafa çevirdiğimizde sol üst köşeye yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP birincil geniş açılı kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 8 MP 2x telefoto lens ve 2 MP makro lensten oluşuyor.

Samsung'un yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A72'yi ne zaman piyasaya sunacağı bilinmiyor. Ancak iddiaya göre şirket, ilk olarak 4G versiyonunu 449 euro (3.828 TL + vergiler) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürecek.