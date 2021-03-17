Samsung Galaxy A32, A52 ve A72 Tanıtıldı [İnceleme]

Samsung’un geçtiğimiz yıllarda yok satan Galaxy A serisine yeni üyeler eklendi; A32, A52 ve A72 bugün resmi olarak tanıtıldı. İstanbul’da, Samsung ofisinde deneyimleme şansı bulduğumuz yeni telefonlar, fiyat-performans telefonları arayanlar için en yeni seçenekler olarak liste başına eklendi.

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S21 ailesi Ocak 2021’de tanıtılmıştı. Şimdi de sıra Samung’un hemen her ülkede en çok satan telefonlar listesinde üst sıralara giren Galaxy A serisine geldi. Galaxy A32, A52 ve A72; Türkiye’de ve tüm dünyada eş zamanlı olarak tanıtıldı.

Tıpkı daha önceki modeller gibi fiyat-performans ya da orta segment olarak konumlandırılan yeni Galaxy A32, A52 ve A72’nin özellikleri, gündelik ihtiyaçları karşılayacak düzeyde. Piyasadaki en iyi telefonlara sahip olma endişesi bulunmayanlar için oldukça ideal ve güncel seçenekler olarak raflarda yerini alacak.

Samsung Galaxy A32, A52, A72’yi yerinde inceledik:

İstanbul’daki Samsung Deneyim Merkezi'ne gidip Galaxy A serisinin yeni üyelerini sizler için yerinde inceledik. Telefonların tasarımı ve özellikleri hakkında değerlendirmelerimizi videoda sizlerle paylaşıyoruz.

Genel olarak telefonların birbirleri ile ayrı yumurta üçüzü olduklarını söylesek yanılmayız. Aşağıdaki teknik özellikler listesinde de görebileceğiniz üzere modellerin arasında işlemci ve boyutlar dışında ciddi anlamda herhangi bir fark bulunmuyor.

Samsung Galaxy A32 özellikleri:

Ekran : 6,4 inç ekran paneli 1080 x 2400 çözünürlük 411 ppi piksel yoğunluğu Gorilla Glass 5 90 Hz yenileme hızı

: İşlemci : Mediatek Helio G80

: Mediatek Helio G80 RAM : 4-8 GB

: 4-8 GB Depolama Alanı : 64 ve 128 GB

: 64 ve 128 GB Ön Kamera : 20 MP f/2.2, 4K 60 FPS video kaydı

: 20 MP f/2.2, 4K 60 FPS video kaydı Arka Kamera : Geniş: 64 MP f/1.8 Ultra geniş: 8 MP f/2.2 Derinlik: 5 MP f/2.4 Makro: 5 MP f/2.4

: ​ Bağlantı : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2 İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.0

Android 11, One UI 3.0 Batarya : 5.000 mAh 15 W hızlı şarj

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Samsung Galaxy A52 özellikleri:

Ekran : 6,5 inç ekran paneli 1080 x 2400 çözünürlük 405 ppi piksel yoğunluğu Gorilla Glass 5 90 Hz yenileme hızı

: İşlemci : Snapdragon 720G

: Snapdragon 720G RAM : 6-8 GB

: 6-8 GB Depolama Alanı : 64 ve 128 GB

: 64 ve 128 GB Ön Kamera : 32 MP f/2.2, 4K 60 FPS video kaydı

: 32 MP f/2.2, 4K 60 FPS video kaydı Arka Kamera : Geniş: 64 MP f/1.8 Ultra geniş: 5 MP f/2.2 Derinlik: 5 MP f/2.4 Makro: 5 MP f/2.4

: ​Bağlantı : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2 İşletim Sistemi : Android 11, One UI 3.0

: Android 11, One UI 3.0 Batarya : 4.500 mAh 25 W hızlı şarj

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A72 Kamera: 64 MP, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, (Telefoto), PDAF, OIS, 3x Optik Zum 12 MP, f/2.2, 123˚ (Ultra Geniş Açı) 5 MP, f/2.4, (Makro) Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm A52 ve A72'de IP67 sertifikası ve stereo hoparlör de var yazmamışsınız

Samsung Galaxy A72 özellikleri:

Ekran : 6,7 inç ekran paneli 1080 x 2400 çözünürlük 393 ppi piksel yoğunluğu Gorilla Glass 5 90 Hz yenileme hızı

: İşlemci : Snapdragon 720G

: Snapdragon 720G RAM : 6-8 GB

: 6-8 GB Depolama Alanı : 64 ve 128 GB

: 64 ve 128 GB Ön Kamera : 32 MP f/2.2, 4K 60 FPS video kaydı

: 32 MP f/2.2, 4K 60 FPS video kaydı Arka Kamera : Geniş: 64 MP f/1.8 Ultra geniş: 12 MP f/2.2 Telefoto: 8 MP f/2.4 Makro: 5 MP f/2.4

: ​ Bağlantı : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2 İşletim Sistemi : Android 11, One UI 3.0

: Android 11, One UI 3.0 Batarya : 5.000 mAh 25 W hızlı şarj

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Samsung Galaxy A32, A52, A72 fiyatı:

Samsung Türkiye tarafından Galaxy A32, A52 ve A72'nin resmi fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak bir telefonların sırası ile 3.000 TL, 5.000 TL ve 6.000 TL seviyelerinde konumlandırılacağını düşünüyoruz. Resmi Türkiye fiyatı açıklanınca sizlerle paylaşacağız.