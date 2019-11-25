Samsung Galaxy A81, S Pen'le Note10 Lite Olarak Gelebilir

Samsung, Galaxy A81 üzerinde çalışıyor gibi görünse de ortaya çıkan yeni bir model numarası kafaları karıştırdı. Galaxy A81, S Pen ile bir araya getirilerek Galaxy Note10 Lite olarak karşımıza çıkabilir.

Samsung şu anda Galaxy S11 serisi, Galaxy A71 gibi birçok akıllı telefon üzerinde çalışıyor ancak elde edilen yeni bilgiler, şirketin aynı zamanda bir S Pen ile gelecek, SM-AN815F model numarasına sahip gizemli bir model geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Samsung, her biri kendi model numaralarını kullanan 4 akıllı telefon serisine sahip. Galaxy A ve Galaxy Note modelleri altında markalanan ürünler sırasıyla SM-Axxxx ve SM-Nxxxx kodlarını kullanırken Galaxy S ve Galaxy Fold cihazlar, SM-Gxxxx ve SM-Fxxxx model numaraları kullanılarak piyasaya sürülüyor. Yeni ortaya çıkan SM-ANxxxx formatıysa daha önce hiç görülmemişti ve bu, tamamen yeni bir ürün serisi olabilir.

Yeni model numarası, iki serinin harmanlanmış hâline işaret ediyor olabilir:

En mantıklı açıklama, Galaxy A ve Galaxy Note serisinin özelliklerini bir arada taşıyan bir cihaza işaret ediyor. Samsung'un piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy A81, aslında SM-A815 model numarasına sahip olmalı ancak böyle bir cihaz geliştirilmiyor. Şirket telefonun model numarasını, S Pen'e sahip Galaxy A81 olabileceği öne sürülen SM-AN815F ile değiştirmiş gibi görünüyor.

Şu anda Galaxy Note10 Lite veya Galaxy A81 hakkında pek bir şey bilinmiyor. Cihazlar, Qualcomm'un Snapdragon 730 yonga setiyle karşımıza çıkabilir ancak Samsung yeterince beklerse Snapdragon 735 ile de gelebilir. Ayrıca cihazda 128 GB'lık dâhili depolama, UI 2.0 ile gelen Android 10 ve en az 8 GB RAM bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devinin daha önce Galaxy A91 olduğu anlaşılan Galaxy S10 Lite modeli üzerinde çalıştığı da ortaya çıkmıştı.

Akıllı telefonların özellikleri birbirine yaklaşıyorken Samsung, telefonlarının tasarımlarını ortak noktalarda birleştirmek için hamle yapabilir. Yani Galaxy A81 değiştirilerek uzun zamandır söylentilere konu olan Galaxy Note10 Lite olarak karşımıza çıkabilir.