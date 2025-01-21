Samsung Galaxy AI ne zaman ücretli olacak

Samsung Galaxy S25 ailesinin sızdırılan basın görselleri, Galaxy AI ile ilgili çarpıcı bir detayı gözler önüne serdi. Galaxy AI özellikleri, gelecek yıl itibarıyla ücretli olacak gibi görünüyor.

Samsung'un 2024 yılında tanıttığı Galaxy AI, uzun zamandır ücretli olup olmayacağı tartışmaları ile gündemde. Samsung tarafından yapılan açıklamalarda Galaxy AI özelliklerinin ilk 2 yıl ücretsiz olacağı belirtilmişti. Yani Galaxy AI için ücretsiz dönem, 2025'in sonunda sona erecek.

Bu demek oluyor ki yarın tanıtılacak Galaxy S25, Galaxy AI özelliklerini sadece 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunacak. Kullanıcıların, gelecek yıl itibarıyla Galaxy AI için ödeme yapmaları gerekecek. Tabii Samsung'dan aksi bir karar gelmez ise...

Samsung, 2026'da Galaxy AI için para almaya başlayacak gibi görünüyor

Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynakları arasında yer alan Evan Blass, Galaxy S25 ailesi için hazırlanan resmî basın görsellerini paylaştı. Bu görsellerde dikkat çeken bir dipnot bulunuyordu. Galaxy S25 Ultra'nın Galaxy AI özellikleri için hazırlanan basın görselinin alt kısmına yerleştirilen küçük bir dipnot, Galaxy AI'ın gelecek yıl itibarıyla ücretli olacağını düşündürüyor.

O dipnotta şu ifadelere yer veriliyor:

Samsung'un Galaxy AI özellikleri 2025 yılında ücretsiz olacaktır ve Samsung hesabına giriş yapmayı gerektirir.

Samsung, yarın akşam düzenleyeceği lansmanda bu konuya mutlaka değinecektir. Bakalım Galaxy S25, gerçekten sızdırılan basın görselindeki gibi Galaxy AI'ı sadece bir yıl boyunca mı ücretsiz olarak sunacak... Her şey yarın akşam netleşecek.