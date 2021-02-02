Samsung Galaxy M02 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, hem fiyatı hem de bazı özellikleriyle seviyesinin en popüler modellerinden biri olması muhtemel Galaxy M02'yi duyurdu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş seviyesindeki en yeni bütçe dostu akıllı telefonu olan Galaxy M02’yi resmen duyurdu. Nispeten mütevazı özelliklere sahip olan yeni Samsung Galaxy M02, buna rağmen büyük bir ekran ve tek şarjla uzun kullanım süresi isteyen tüketiciler için uygun bir alternatif olabilir.

Çentikli bir tasarıma sahip olan Galaxy M02, 6,5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlükte IPS LCD bir ekrana sahip. HD+ çözünürlük, 5.000 mAh’lik devasa batarya ile birleştiğinde oldukça uzun bir kullanım süresi vadediyor diyebiliriz.

Gücünü MediaTek’in MT6739W işlemcisinden alan akıllı telefon, 3 GB’a kadar RAM, 32 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Günümüz şartlarında 32 GB depolama alanı düşük kalabilir ancak microSD kart ile depolama alanını artırma seçeneği bulunuyor.

Samsung Galaxy M02 özellikleri

İşlemci: MediaTek MT6739W

RAM: 2 GB/3 GB

Depolama: 32 GB

Ekran: 6,5 inç HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh, 7,7W şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Siyah, gri, mavi ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Galaxy M02’nin 2 GB’lık modeli için 93 dolar fiyat etiketi açıklanmış durumda. 3 GB RAM’li modelin fiyatı hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.