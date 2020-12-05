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  • Samsung Galaxy M12, Bluetooth Sertifikası Aldı

Samsung'un 7000 mAh Bataryalı Telefonu Galaxy M12'nin İsmi Bluetooth Sertifikasında Ortaya Çıktı

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Samsung Galaxy M12'nin çıkış tarihi henüz belli olmasa da telefon, gerekli izinleri almaya başladı. Bluetooth sertifikası telefonun ismini de ortaya çıkardı.

Samsung'un birbiri ardına gelen yeni akıllı telefonlarından biri de Samsung Galaxy M12 olacak. Şimdiye kadar bu telefona ait kesin bir çıkış tarihi verilmedi. Yine de cihazın gerekli izinleri şimdiden toplanıyor.

Bluetooth sertifika sitesinde Samsung Galaxy M12 ismi karşımıza çıkarken, telefonun model numaraları da Wi-Fi Alliance sertifikasında ortaya çıktı. Telefon çok büyük bir bataryaya ve dört kameraya sahip olabilir.

Samsung Galaxy M12 sertifika topluyor

galaxy m12

Samsung yeni modeli için birer ikişer sertifikaları toplamaya başlamış durumda. Firmanın yeni telefonu Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance sertifikalama internet sitesinde karşımıza çıkarken telefonun ismini ve model numarasını da doğrulamış oldu. 

Telefonun özellikleri ve tasarım görselleri daha önce ortaya çıkmıştı. İsim ise böylelikle doğrulanmış oldu. Telefonun çıkış tarihi şu anda bilinmese de alınan sertifikalar artık çok da uzun süre beklemeyeceğimizi gösteriyor. 
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Gelen bilgilere göre telefonda 6,5 veya 6,7 inçlik bir Infinity-V ekran bulunacak. Arkada ise dört kamera yer alacak ve telefon, 7000 mAh'lik oldukça besili bir bataryaya sahip olacak. Haliyle yüksek hızlı şarj özelliği de bekleyebiliriz.

Samsung Galaxy M12'nin özellikleri

galaxy m12
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Şimdiye kadar çıkan söylentilere ve sızıdırlan bilgilere bakarsak telefonun model numaraları SM-M12FG/DS ve SM-F12G/DS olacak. Sertifikalarda yer alan bu bilgiler daha önce sızıntı olarak duyurulmuştu. Telefonda ayrıca Android 11 işletim sistemi bulunacak.

Telefonun özellikleri şu şekilde:

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450
  • RAM: 3 GB
  • Arka Kamera: 12 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 7000 mAh
  • Depolama: 32 GB
  • Boyutlar: 163.9mm x 75.9mm x 8.9mm
  • Girişler: Type-C girişi, 3,5 mm kulaklık girişi

Telefonun çıkış tarihi ve fiyatı henüz bilinmiyor. Fiyat performans ürünü olması halinde bu cihazı almayı düşünür müydünüz?

Kaynak : https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-m12-name-confirmed/
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