Samsung Galaxy M51, Bluetooth 5.0 Sertifikası Aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki aylarda tanıtacağı bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy M51, Bluetooth 5.0 sertifikası aldı. Özellikleri daha önce pek çok kez çevrimiçi ortamda sızdırılan cihazın, önümüzdeki eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

2020 yılı sona ermeden bütçe dostu Galaxy M ailesine bir model daha eklemek isteyen Samsung, bu konudaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki aylarda Galaxy M ailesine katılması beklenen bu akıllı telefonun, daha önceleri pek çok kez sızıntılarla haberlerimize konu olan Galaxy M51 modeli olacağı artık bilinen bir gerçek.

Hakkında tüm detayların yavaş yavaş netleşmeye başladığı akıllı telefon, bu kez Bluetooth SIG web sitesinde ortaya çıktı. Akıllı telefonun ‘SM-M515F’ model numarasıyla gösterildiği bu listelemeyle birlikte cihazın Bluetooth 5.0 sertifikasıyla birlikte geleceği bir kez daha doğrulanmış oldu. Bununla birlikte ortaya atılan son iddialar telefonun eylül ayında, yani sertifikayı aldıktan sonra bir ya da iki ay içinde piyasaya sürüleceğini söylüyor.

Samsung Galaxy M51’de yer alması beklenen özellikler:

OnLeaks tarafından geçtiğimiz ay görselleriyle birlikte sızdırılan akıllı telefon, render görüntülerine göre nispeten kalın çerçevelerle sarılmış ve sol üst köşeye delik şeklinde ön kamera yerleştirilmiş bir ekran tasarımına sahip. Cihazı arka tarafa çevirdiğimizdeyse yine sol üst köşede LED flaşla birlikte üçlü kamera modülünün yer aldığını, parmak izi sensörünün ise orta / üst tarafa konumlandırıldığını görebiliyoruz.

Donanım kısmına geldiğimizde kaynaklar, Samsung Galaxy M51’in gücünü Snapdragon 730 yonga setinden alacağını, buna ek olarak cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçeneklerinin bulunacağını belirtiyor. Kamera tarafındaysa 64 MP’lik bir ana sensörün yanında 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP derinlik sensörlerinin cihazda yer alacağı da aktarılan bilgiler arasındaki yerini alıyor.

Samsung Galaxy M51’e dair bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. Güney Kore merkezli teknoloji devinin, bütçe dostu yeni akıllı telefonunu önümüzdeki eylül ayı içerisinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu süreçte kayda değer yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.