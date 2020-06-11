Samsung'un Galaxy M serisine dâhil edeceği yeni telefon Galaxy M51, Geekbench platformunda ortaya çıktı. Şirketin yeni telefonu, Snapdragon 675 tarafından güçlendirilecek. Bu işlemciye 8 GB RAM eşlik edecek.

Güney Koreli telefon üreticisi Samsung, çeşitli telefon serileriyle farklı bütçelere hitap etmeyi başarıyor. Amiral gemisi serilerin yanı sıra daha düşük bütçeli telefonları da piyasaya süren şirket, şimdi de Galaxy M serisine yeni bir üye kazandırmayı planlıyor. Şirketin Galaxy M51 olarak adlandırdığı yeni telefon, henüz açıklanmamış olmasına rağmen Geekbench platformunda ortaya çıktı.

SM-M515F model numarasını taşıyan Galaxy M51, Geekbench'te test sonuçlarıyla birlikte fark edildi. Telefonun tek çekirdekli ve çok çekirdekli performans testleriyle birlikte bazı özellikleri de bu şekilde açığa çıkmış oldu. Kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak olan telefon, tek çekirdekli performans testinden 546 puan alırken çok çekirdekli performans testinden 1.784 puan almayı başardı.

Galaxy M51 gücünü Snapdragon 675'ten alacak::

Samsung'un yeni modeli Galaxy M51, Qualcomm Snapdragon 675 işlemci tarafından güçlendirilecek. 8 çekirdeğe sahip bu işlemci, 1,80 GHz'lik taban frekansına sahip olarak tasarlanmış. Snapdragon 675 işlemciye 8 GB değerindeki RAM eşlik edecek. RAM ve işlemci dışındaki diğer özellikleri henüz ortaya çıkmayan telefonun yakın zaman içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.

Daha önce ortaya çıkanlara göre Galaxy M51, 64 MP değerindeki ana kamerasıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şimdilik telefon hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı olsa da telefonun Geekbench'te görüldüğü göz önüne alınırsa diğer özelliklerin ortaya çıkmasının yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yeni özellikler açıklandığı zaman sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Samsung'un Galaxy M serisi çerçevesinde ürettiği bir diğer telefon olan Galaxy M31'in parmak izi okuyucusu ekranın içinde yer alıyordu. Telefonların benzer özelliklere sahip olduğunu düşünürsek aynı şekilde Galaxy M51'in de ekranın içinde bulunan parmak izi okuyucusuna sahip olmasını bekleyebiliriz.