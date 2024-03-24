Yeni bir sızıntıya göre Samsung Galaxy M55, 50 MP selfie kamerasıyla gelecek. Bu da Galaxy M55'in Samsung'un bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasına sahip telefonu olacağı anlamına geliyor.

Akıllı telefon denince kamera kalitesi, tüketicilerin ilk baktıkları özelliklerin başında geliyor. Kamera konusunda en büyük rekabet ise çözünürlük noktasında yaşanıyor. Özellikle Android tarafından üreticiler, "Ben 8 MP kamera koydum", "Bende 12 MP var", "Benimki 24 MP" diye diye konusu 200 MP gibi inanılmaz seviyelere kadar çıkarmış durumdalar.

Tahmin edebileceğiniz gibi tek başına yüksek çözünürlük, bir kamerayı "iyi" yapmıyor. Aslında kamera lensinde kullanılan camın malzemesi dahi fotoğrafın kalitesini etkiliyor. Tabii sıradan bir kullanıcının bu teknik bilgilere hakim olması mümkün olmadığından akıllı telefon üreticileri kamera çözünürlüğünü birincil pazarlama materyali olarak kullanmaya devam ediyor. Samsung, yeni giriş-orta seviye telefonu Galaxy M55'te konuyu daha da ileri bir safhaya taşıyacak gibi görünüyor.

Samsung'un bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerası olacak

Son sızıntılara göre Samsung Galaxy M55, ekranında 50 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerasına ev sahipliği yapacak. Bu önemli bir detay çünkü 50 MP, bugüne kadar tüm Samsung telefonlar içinde en yüksek selfie kamera çözünürlüğü olacak. Bugüne kadar bir Samsung telefonda gördüğümüz en yüksek selfie kamera çözünürlüğü 32 MP'di.

Yukarıda satırlarca anlattığımız nedenlerden ötürü 50 MP selfie kameranın, Galaxy M55'i en iyi selfie çeken Samsung telefon yapmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yine de güneşli bir gün gibi ışığın bol olduğu ortamlarda yüksek çözünürlüklü, yüksek kaliteli selfieler çekmek çoğu kullanıcıyı memnun edecektir. Muhtemelen Samsung, Galaxy M55'in selfie modunda varsayılan olarak 12 MP çözünürlük sunacak, kullanıcıların manuel olarak 50 MP çözünürlüğe geçiş yapmaları gerekecek.

Samsung Galaxy M55'in bilinen tüm özellikleri

Samsung Galaxy M55'in ortaya çıkan diğer özellikleri arasında 6,7 inç 120 Hz Full HD+ Super AMOLED+ ekran, 50 MP + 8 MP + 2 MP şeklinde üçlü kamera kurulumu, 1.000 nit ekran parlaklığı, ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 12 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı, Dolby Atmos, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. Cihazın lansman tarihinin yaklaştığını düşünürsek yakın zamanda daha fazla detay ortaya çıkacağını tahmin edebiliriz.