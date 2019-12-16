Galaxy Note10 Lite'ın Enteresan Bir Detayı Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy Note10 Lite ve Galaxy S10 Lite akıllı telefonlarının lansmanını yapmak için hazırlıklara son hız devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devinin bu iki cihazı ne zaman kullanıcıya sunacağı henüz bilinmiyor olsa da cihazlardan birine dair yeni bir detay daha gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy Note10 Lite cihazı, geçtiğimiz günlerde Galaxy S10 ile birlikte Bluetooth sertifikasına kavuşmuştu. Şimdi ise ortaya çıkan onay belgelerine ilginç bir detay daha eklendi.

Ortaya çıkan belgeye göre Bluetooth 5.1 standart donanımına sahip olacak olan Galaxy Note10 Lite cihazı, Bluetooth 5.0’da eksik olan bir özellikle birlikte gelecek. Bahsi geçen özellik ise yönlendirme özelliği.

Kullanıcılar, S Pen'den daha fazla verim alabilecek:

Galaxy Note10 Lite, Bluetooth 5.1 sayesinde S Pen’in hangi noktalarda karmaşık işlemlerle başa çıkabileceğini tespit edebilecek. Bahsi geçen bu yeni özelliğin, Galaxy Note10 ve Galaxy Note10 Plus cihazlarındaki versiyondan daha iyi bir iş çıkaracağı öngörülüyor.

Elbette Samsung yalnızca Bluetooth 5.1 özelliklerine bel bağlamış değil. Galaxy Note10 Lite’ın sahip olduğu son teknoloji donanım, cihazın geleceğini şekillendirecek en önemli etmen. Kesin bir tarih söz konusu olmasa da yapılan tahminler, akıllı telefonların bu sene sonunda ya da 2020 yılının başlarında CES 2020’de duyurulacağı yönünde.

Geçtiğimiz günlerde de Samsung’un Galaxy Fold satış rakamları yalanlanmıştı:

Güney Kore teknoloji devi Samsung’un son yıllarda çıkardığı çığır açan telefonlardan Samsung Galaxy Fold’un satış rakamları ile ilgili yapılan açıklamalar kafalarda soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Samsung Başkanı Young Sohn’un Berlin’de yaptığı açıklamada, 1.980 dolar fiyat etiketine sahip Galaxy Fold cihazından 1 milyon adet satıldığı öne sürülmüştü.

Samsung, yalnızca birkaç saat sonra Sohn'un açıklamalarını yalanladı. Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı'na açıklamada bulunan bir Samsung sözcüsü, Başkan Sohn'un mevcut satış rakamları ile hedeflenen satış rakamlarını karıştırmış olabileceğini belirtti.

Sözcü, Galaxy Fold’un mevcut satış rakamları ile ilgili bir bilgi paylaşmasa da uzmanların görüşü, yıl sonu gelmeden cihazın 400 bin ile 500 bin arasında bir rakama ulaşacağı yönünde. Samsung’un geçmişte yaptığı açıklamalarda ise hedef rakam 500 bin olarak belirlenmişti.