Samsung Galaxy A90'ın Detayları Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni akıllı telefonu A90'ın detayları açığa kavuştu.

Son haftalarda katlanabilir akıllı telefonuyla ve Infinity-O ekrana sahip akıllı telefonu Galaxy S10 ile gündemde olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, A serisine ekrena gömülü parmak izi okuyucuya sahip 3 adet yeni akıllı telefon eklemeyi planlıyor. Galaxy A50, A70 ve A90 ismini verdiği 3 akıllı telefon arasından Galaxy A90'ın sahip olacağı renk seçenekleri ve depolama kapasiteleri ortaya çıktı.

Samsung'un tanıtacağı yeni Galaxy A serisinin SM-A905F koduna sahip olan en güçlü üyesi olan Galaxy A90; siyah, gümüş ve altın olmak üzere toplam 3 çeşit renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Samsung'un neredeyse her akıllı telefonunda sahip olduğu renklere sahip olacak Galaxy A90 için Samsung'un ilerleyen zamanlarda başka renk seçeneklerini de duyurması bekleniyor.

Benchmark skorlarından anlaşıldığı üzere 128GB depolama alanına sahip olacak akıllı telefonun başka bir depolama seçeneğine sahip olmayacağı anlaşılıyor. Cihazın 6GB ve 8GB olmak üzere 2 çeşit RAM kapasitesine sahip modellerinin olduğu da gelen bilgiler arasında. Galaxy A serisinin yeni en güçlü akıllı telefonu Galaxy A90'ın, Samsung'un daha önce tanıttığı Infinity-V ekrana sahip olması bekleniyor.