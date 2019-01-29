'Samsung Galaxy S10, 12GB RAM ve 1TB Hafıza ile Gelecek'

Yeni bir iddiaya göre Samsung, 12GB RAM ve 1TB depolama özelliklerini 5G destekli model ile sınırlı tutmayacak. Ayrıca uygun fiyatlı Galaxy S10, Galaxy S10 Lite olarak adlandırılmayacak.

Samsung, yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri olan Galaxy S10’u 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunacak. Güney Koreli teknoloji şirketine yakın kaynaklardan gelen yeni bilgiler, Galaxy S10 serisi ile ilgili merak edilen bazı bilgileri ortaya çıkardı.

Samsung’un Galaxy S10 ile birlikte 1TB depolama alanına ve 12GB RAM’e sahip olan premium bir model tanıtacağı biliniyordu. Fakat gelen bilgiler, söz konusu modelin 5G destekli Galaxy S10+ varyantı olacağı yönündeydi. Yeni gelen bilgilere göre ise 12GB RAM ve 1 TB depolama alanlı versiyon, hem Plus hem de standart versiyon için bulunacak.

Dahası, şu ana kadar gelen bilgiler Samsung’un 6.1 inç ekranlı Galaxy S10 ve 6.4 inç ekranlı Galaxy S10+ modellerinin yanında bir de Galaxy S10 Lite modeli tanıtacağı yönündeydi. Galaxy S10 ve S10+, üç arka kameraya sahipken, lite versiyon çift arka kamera ile tanıtılacaktı. Ancak son sızıntı, Galaxy S10 Lite diye bir modelin tanıtılmayacağını söylüyor.

Samsung, Galaxy S10 ile aynı işlemci ve bellek kapasitesine sahip çift kameralı bir akıllı telefon tanıtacak. Ancak bu cihaz, Galaxy S10 Lite yerine farklı bir şekilde isimlendirilecek. Adı şu an için bilinmeyen bu cihaz 5.8 inç ekrana sahip olacak. Cihaz, daha uygun fiyatlı olmasına karşın amiral gemisi özelliklerle tanıtılacak.