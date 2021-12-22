Samsung Galaxy S22 Ultra'nın Basın Görselleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy S22 ailesi için hazırladığı bir tanıtım posteri ilk kez sızdırıldı. Servis edilen görüntü, Galaxy S22 Plus ile Galaxy S22 Ultra'nın tasarımını gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir Galaxy S22 ailesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Eğer Samsung, bu akıllı telefonu herhangi bir sorun yaşamazsa birkaç ay içerisinde duyuracak. Böylelikle Samsung'un 2022 yılındaki ilk amiral gemisi telefonu ile resmen tanışmış olacağız.

Samsung hayranlarının heyecanı yükselmişken amiral gemisi telefonlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Samsung'un Galaxy S22 için hazırladığı bir tanıtım posteri sızdırıldı. Bu poster, Galaxy S22 Plus ile Galaxy S22 Ultra'nın tasarımını gözler önüne seriyor. Ayrıca Galaxy S22 Ultra'daki S-Pen desteğini de rahatlıkla görebiliyoruz.

İşte Samsung'un Galaxy S22 posteri

Sızdırılan poster, Galaxy S22 Plus'ın tasarımının Galaxy 21 ailesine fazlasıyla benzeyeceğini gözler önüne seriyor. Ancak Galaxy S22 Ultra da farklı bir durum söz konusu. Serinin en yüksek özelliklerle donatılan modeli, birbirinden bağımsız olan kamera çıkıntılarına sahip olacak gibi görünüyor. Şirket bu tasarım dilini farklı serilerde kullanmış olsa da bir amiral gemisi telefonda bu tasarımı görmek, oldukça ilginç olacak.

Samsung Galaxy S22 Ultra, aslında daha çok Galaxy Note serisine benziyor. Özellikle de köşeli yapı, Galaxy Note 20 Ultra ile tamamen aynı. S-Pen desteğini de açıkça gördüğümüze göre; Samsung'un bundan sonraki yol haritası hakkında yorum yapabiliriz. Şirket bundan sonra, Galaxy Note serisinin yerine Galaxy S serisinin Ultra modelini oturtacak. Böylelikle kullanıcılar, Galaxy S22 Ultra'dan itibaren aslında Galaxy Note özelliklerine de sahip olan amiral gemisi telefonlar kullanma imkanı yakalamış olacaklar...