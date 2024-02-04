Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcıları, aniden ekranda çıkan ve kaybolmayan yeşil çizgiden şikâyetçi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, özellikle de yapay zekâ tarafını vurgulayarak Galaxy S24 serisini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Donanımı, hızı, yapay zekâ özelliklerindeki tutarlılığı ve potansiyeli de bu telefonun sevgiyle karşılanmasını sağladı. Fakat Samsung’un peşini yıllardır bırakmayan problem, burada da kendini gösterdi.

Söz konusu problem, ekranda bir çizginin oluşmasını ve ortadan kaybolmamasını kapsıyor. Daha önceki serilerde pembe gibi farklı renklerle karşımıza gelen bu sorun, güncel olarak Galaxy S24 Ultra modellerinde görünüyor ve yeşil renkte karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların belirttiğine göre cihazı yeniden başlatmak veya sıfırlamak, çizginin kaybolması için yeterli olmamış.

Yeni alınan cihazlarda da çıkıyor.

Bu yüzden de kullanıcılar, kalite kontrolün tutarlılığından şüphe ediyor. Zira bir kullanıcı, S24 Ultra’yı satın aldıktan sadece 6 gün sonra bu yeşil çizgi problemiyle karşılaşmış. Söz konusu sorunu yaşayanların ilk aksiyonu direkt iade veya değişim istemek olsa da henüz elle tutulur bir çözüm bulunmuş değil.

Tabii belli bir kesimde yaşanan problemin her S24 Ultra’da ortaya çıkacağını söyleyemeyiz. Samsung’dan da henüz resmî bir açıklama yapılmadığı için sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı ve nasıl çözüleceği bilinmiyor. Yani sorun donanımsal da olabilir, yazılımsal da. Eğer yazılımsal bir problemse şirket, güncelleme yoluyla bunu giderecektir.

Galaxy S24 Ultra kullanıcısıysanız ve aynı problemi yaşıyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böylece durumun bölgeyle alakalı olup olmadığını da görebiliriz. Samsung’dan açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.